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Zus van Cristiano Ronaldo komt met groot nieuws over zijn toekomst

3 juli 2026, 00:20
Cristiano Ronaldo
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Kort voordat Portugal het in Toronto opneemt tegen Kroatië, is een opvallend bericht naar buiten gekomen over de toekomst van Cristiano Ronaldo. Volgens zijn zus Kátia Aveiro stopt Ronaldo na het huidige WK als international.

Zus Ronaldo spreekt van 'laatste dans'

Kátia Aveiro laat er in gesprek met Sport TV weinig twijfel over bestaan. Op basis van informatie uit een bron die zij betrouwbaar noemt, verwacht ze dat haar broer na dit WK een punt zet achter zijn tijd bij Portugal.

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"Voor zover ik weet, kunnen jullie langzaam afscheid nemen. Niet vandaag, maar ik denk dat dit zijn afscheid wordt van de nationale ploeg. Volgens een betrouwbare bron is dit zijn laatste dans: het WK", zegt ze vlak voordat ze afreist naar het stadion waar Portugal een plek in de achtste finales probeert af te dwingen.

Mocht dat inderdaad zijn beslissing zijn, dan sluit Ronaldo zijn interlandcarrière af als recordinternational van Portugal (op dit moment 232 wedstrijden) en als topscorer aller tijden (145 doelpunten). Daarnaast veroverde hij met zijn land twee Nations League-titels en het EK van 2016. De wereldtitel, die Portugal nog altijd niet wist te winnen, blijft het grote doel van zijn laatste WK. Het WK 2030 vindt deels in Portugal plaats, maar lijkt Ronaldo dus niet als speler mee te maken.

'Iedere echte voetballiefhebber moet Ronaldo waarderen'

Aveiro neemt het daarnaast op voor haar broer, die al ruim twintig jaar het Portugese shirt draagt. Ze benadrukt dat zijn prestaties volgens haar boven iedere discussie verheven zijn.

"Iedereen die verstand heeft van voetbal en echt van de sport houdt, moet Ronaldo waarderen. Uiteindelijk zijn zij degenen die ervan profiteren. Hij domineert het voetbal al meer dan twintig jaar. Kijk waar wij als familie vandaan komen en waar we nu staan. Kijk wat onze moeder allemaal heeft moeten doorstaan. Denk je echt dat kritiek invloed heeft op ons geluk? Absoluut niet", aldus de zus van Ronaldo.

Ze keek ook met trots terug op de interlandcarrière die begon in 2003. "Het belangrijkste is dat we hebben mogen genieten van al die jaren. Ik ben ongelooflijk trots. Ik was erbij in Qatar en ben nu weer hier. Dat geeft enorm veel trots. Ik heb vertrouwen en denk dat we uiteindelijk met een glimlach zullen eindigen. Cristiano straalt vertrouwen uit en is minder gespannen dan wij. Dat geeft de supporters rust. En als Spanje straks de tegenstander wordt, dan zullen we ook die uitdaging moeten aangaan."

Volg de wedstrijd tussen Portugal en Kroatië in ons liveverslag!

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Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo
Al Nassr FC
Team: Nassr
Leeftijd: 41 jaar (5 feb. 1985)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Nassr
30
28
2024/2025
Nassr
30
25
2023/2024
Nassr
31
35
2022/2023
Nassr
16
14

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep K
GS
DS
PT
1
Colombia
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
DR Congo
3
1
4
4
Oezbekistan
3
-9
0

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