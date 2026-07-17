De kans is aanwezig dat Donald Trump de prijsuitreiking van het WK aan zich voorbij laat gaan als Spanje de finale wint, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De Spaanse premier Pedro Sanchez is een fel tegenstander van de Amerikaanse president, die het volgens Driessen een ‘publieke afgang’ zou vinden om Spanje te feliciteren met de wereldtitel.

Het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten nadert zijn ontknoping. Nadat Spanje en Argentinië zich afgelopen week ten koste van respectievelijk Frankrijk en Engeland plaatsten voor de finale van het toernooi, zullen zij zondag gaan uitvechten wie zich opnieuw wereldkampioen mag noemen. Vlak na de start van het toernooi kwam al naar buiten dat de FIFA Trump een grote rol zou geven bij de finale, waar hij zelf zou mogen bepalen of hij tussen de spelers blijft staan na het overhandigen van de beker.

Artikel gaat verder onder video

Driessen verwacht dat Trump er alleen voor zal kiezen om bij een zege van Argentinië tussen de spelers te blijven staan. Naast de Amerikaanse president zal ook ‘een van zijn grootste vijanden’ plaatsnemen op het ereterras van het MetLife Stadium in New York: Pedro Sanchez. De Spaanse premier is namelijk een fel tegenstander van Trump en laat dit vaak duidelijk merken.

“Sanchez weigert, is immuun voor openbare schrobberingen en dreigementen van Trump en vaart zijn eigen koers”, haalt Driessen de spanningen tussen de twee aan. Zo voorkwam de premier dat de VS toegang kreeg tot militaire bases in Spanje voor het bombarderen van Iran. “Hij flirt openlijk met China en president Xi Jinping, hekelt Trumps protectionisme en diens repressieve binnenlands beleid betreffende illegaliteit. Zelf wil Sanchez 500.000 tot een miljoen illegalen in Spanje een tijdelijke verblijfsvergunning verschaffen”, gaat Driessen verder.

De chef voetbal van de krant verwacht dat de enorme politieke verschillen tussen Trump en Sanchez de president van de VS flink dwarszitten. “Ze staan zo ver uit elkaar dat de Amerikaan het ongetwijfeld niet kan verteren als hij de Spanjaard moet feliciteren met de wereldtitel. Om zo’n publieke afgang bespaard te blijven, zou Trump zomaar de prijsuitreiking aan zich voorbij kunnen laten gaan”, besluit Driessen.