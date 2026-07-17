Hoge Raad geeft Vitesse gelijk: Arnhemmers behouden proflicentie

De Hoge Raad heeft vrijdag uitspraak gedaan in de zaak tussen Vitesse en de KNVB. De bond ging in beroep tegen de beslissing van het gerechtshof in Arnhem om Vitesse de licentie terug te geven. De Hoge Raad heeft besloten dat het gerechtshof correct heeft gehandeld, waarmee de licentie van Vitesse behouden blijft.

Nadat de KNVB vorig jaar de licentie van Vitesse afnam, besloten de Arnhemmers naar de rechter te stappen. In een kort geding besloot de rechtbank van Utrecht echter gelijk te geven aan de bond, waarna Vitesse naar het gerechtshof in Arnhem stapte. Deze rechters gaven de club uit de Keuken Kampioen Divisie gelijk, waardoor Vitesse na de start van de competitie alsnog de licentie terugkreeg.

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De uitspraak zorgde voor verbazing bij de KNVB, dat van mening was dat het licentiesysteem voor het betaald voetbal hiermee werd aangetast. De bond vond dat Vitesse de licentiecommissie jarenlang en systematisch had misleid. Zo werden deadlines voor het aanleveren van financiële documenten regelmatig niet gehaald, terwijl er ook geen duidelijke antwoorden kwamen als de vraag kwam wie nu eigenlijk de leiding had in Arnhem. Na een flink aantal puntenstraffen besloot de bond de licentie van Vitesse af te nemen.

Volgens het gerechtshof in Arnhem gebeurde dit onterecht. De rechters oordeelden dat er juist geen sprake was van systematische misleiding, terwijl Vitesse ook niet genoeg tijd zou hebben gekregen zich tegen de uitspraak te verdedigen. Ook zou de bond niet hebben gekeken naar de positieve ontwikkelingen bij de club die afgelopen jaar plaatsvonden. Na de uitspraak van het gerechtshof besloot de KNVB dit aan te vechten bij de Hoge Raad, de hoogste rechter van het land. Hiermee hoopt de bond de huidige licentieregeling in stand te houden.

In aanloop naar de uitspraak heeft de advocaat-generaal, de vaste adviseur van de Hoge Raad, een advies waarin hij de KNVB op alle fronten ongelijk gaf. Wat hem betreft heeft het gerechtshof goed geoordeeld. In veel gevallen kiest de advocaat-generaal voor enige nuance in zijn adviezen door beide partijen op bepaalde punten gelijk te geven, maar dat was hier niet het geval. Het was daardoor zeer onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad het advies niet zou aannemen.

Vrijdagochtend heeft de hoogste Nederlandse rechter uitspraak gedaan in de zaak tussen de KNVB en Vitesse. Daarin heeft de Hoge Raad besloten het advies van de advocaat-generaal over te nemen en het beroep van de bond af te wijzen. Dat betekent dat Vitesse zijn licentie behoudt.

Daarmee is de juridische strijd tussen Vitesse en de KNVB nog niet helemaal ten einde. De Hoge Raad heeft namelijk enkel geoordeeld over het kort geding, wat een voorlopig oordeel oplevert. Vitesse heeft vorig jaar ook een bodemprocedure aangespannen, waar de rechtbank in Utrecht over moet oordelen. Of de Arnhemmers deze zaak blijven doorzetten of het conflict nu willen beëindigen, zal moeten blijken.