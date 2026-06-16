Live voetbal

Trump krijgt opvallende rol bij WK-finale: FIFA maakt grote uitzondering voor president

16 juni 2026, 03:57
Donald Trump
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Donald Trump lijkt komende maand opnieuw een hoofdrol te krijgen tijdens de prijsuitreiking van een groot FIFA-toernooi. De Amerikaanse president heeft van de wereldvoetbalbond toestemming gekregen om de wereldbeker persoonlijk aan de aanvoerder van de toekomstige wereldkampioen te overhandigen en mogelijk zelfs tussen de spelers te blijven staan tijdens het iconische trofeemoment.

Volgens talkSPORT heeft FIFA geen bezwaar tegen het doorbreken van de gebruikelijke protocollen tijdens de finale van het WK op 19 juli in het MetLife Stadium. Trump zou daarmee opnieuw een prominente plaats krijgen tijdens een van de meest bekeken sportmomenten ter wereld.

Artikel gaat verder onder video

Trump liet zich vorig jaar al gelden bij bij het WK voor clubs. Toen bleef hij naast Chelsea-aanvoerder Reece James staan terwijl die de trofee omhoog hield. Dat leidde tot verbaasde reacties op het podium. Onder anderen Cole Palmer leek zichtbaar verrast, terwijl FIFA-voorzitter Gianni Infantino aanvankelijk probeerde Trump naar de achtergrond te begeleiden voordat hij hem uiteindelijk juist aanmoedigde te blijven staan.

FIFA laat beslissing grotendeels aan Trump zelf

Normaal gesproken volgt FIFA een strak protocol bij trofee-uitreikingen. De beker blijft doorgaans op een sokkel staan en wordt vervolgens door een speler van het winnende team meegenomen naar het podium voor de viering.

Voor de WK-finale lijkt die werkwijze losgelaten te worden. Bronnen melden dat FIFA het aan Trump zelf overlaat of hij na het overhandigen van de beker tussen de spelers blijft staan of zich aansluit bij de overige hoogwaardigheidsbekleders.

Binnen het Witte Huis wordt verwacht dat de president opnieuw kiest voor een plek midden in de feestvreugde van de wereldkampioen. Trump was niet aanwezig bij de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay vanwege andere verplichtingen, maar staat wel gepland voor de finale. Ook functionarissen uit Canada en Mexico zullen aanwezig zijn bij de slotceremonie van het toernooi.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Romelu Lukaku

België stelt punt veilig tegen Egypte: Lukaku heeft na paar seconden grote impact

  • Gisteren, 23:00
  • Gisteren, 23:00
  • 1
Spanje Kaapverdië

WK-debutant Kaapverdië zorgt voor megastunt tegen Spanje

  • Gisteren, 19:57
  • Gisteren, 19:57
  • 2
1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
334 Reacties
90 Dagen lid
204 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom ? omdat dat is afgesproken met die laml.l van een Infant tino 😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
334 Reacties
90 Dagen lid
204 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Waarom ? omdat dat is afgesproken met die laml.l van een Infant tino 😉

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep A
GS
DS
PT
1
Mexico
1
2
3
2
Zuid-Korea
1
1
3
3
Tsjechië
1
-1
0
4
Zuid-Afrika
1
-2
0
Groep B
GS
DS
PT
1
Zwitserland
1
0
1
2
Canada
1
0
1
3
Qatar
1
0
1
4
Bosnië-Herzeg.
1
0
1

Standen van alle poules

Meest gelezen

Meer nieuws