Trump krijgt opvallende rol bij WK-finale: FIFA maakt grote uitzondering voor president

Donald Trump lijkt komende maand opnieuw een hoofdrol te krijgen tijdens de prijsuitreiking van een groot FIFA-toernooi. De Amerikaanse president heeft van de wereldvoetbalbond toestemming gekregen om de wereldbeker persoonlijk aan de aanvoerder van de toekomstige wereldkampioen te overhandigen en mogelijk zelfs tussen de spelers te blijven staan tijdens het iconische trofeemoment.

Volgens talkSPORT heeft FIFA geen bezwaar tegen het doorbreken van de gebruikelijke protocollen tijdens de finale van het WK op 19 juli in het MetLife Stadium. Trump zou daarmee opnieuw een prominente plaats krijgen tijdens een van de meest bekeken sportmomenten ter wereld.

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Trump liet zich vorig jaar al gelden bij bij het WK voor clubs. Toen bleef hij naast Chelsea-aanvoerder Reece James staan terwijl die de trofee omhoog hield. Dat leidde tot verbaasde reacties op het podium. Onder anderen Cole Palmer leek zichtbaar verrast, terwijl FIFA-voorzitter Gianni Infantino aanvankelijk probeerde Trump naar de achtergrond te begeleiden voordat hij hem uiteindelijk juist aanmoedigde te blijven staan.

FIFA laat beslissing grotendeels aan Trump zelf

Normaal gesproken volgt FIFA een strak protocol bij trofee-uitreikingen. De beker blijft doorgaans op een sokkel staan en wordt vervolgens door een speler van het winnende team meegenomen naar het podium voor de viering.

Voor de WK-finale lijkt die werkwijze losgelaten te worden. Bronnen melden dat FIFA het aan Trump zelf overlaat of hij na het overhandigen van de beker tussen de spelers blijft staan of zich aansluit bij de overige hoogwaardigheidsbekleders.

Binnen het Witte Huis wordt verwacht dat de president opnieuw kiest voor een plek midden in de feestvreugde van de wereldkampioen. Trump was niet aanwezig bij de openingswedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay vanwege andere verplichtingen, maar staat wel gepland voor de finale. Ook functionarissen uit Canada en Mexico zullen aanwezig zijn bij de slotceremonie van het toernooi.