Arne Slot moet de nieuwe bondscoach van Oranje worden, zo stelt Daryl Janmaat in gesprek met Sander Kamphof van FCUpdate. De voormalig international vindt ook Peter Bosz een goede kandidaat, maar hij verlengde afgelopen winter zijn contract bij PSV. Daardoor is de weg voor Slot naar Oranje nu vrij, zo denkt Janmaat.

Daags na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de zestiende finale van het WK tegen Marokko besloot Ronald Koeman op te stappen als bondscoach. De nodige namen passeerden de revue, maar momenteel wordt Slot het meest nadrukkelijk in verband gebracht met Oranje. “Ik denk dat hij nu de beste kandidaat is”, gaat Janmaat daarin mee. “Hij is vrij. Hij heeft een goede staat van dienst. Een goede periode gehad bij Feyenoord en kampioen gemaakt. Ook Liverpool kampioen gemaakt. Je hoort veel positieve verhalen over hem. Er zit een goede kop op en ik denk dat hij kandidaat nummer één is.”

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Als het aan Janmaat had gelegen, was ook Bosz een goede optie geweest. De trainer van PSV werd met name in de winter gelinkt aan het bondscoachschap, maar besloot uiteindelijk te verlengen in Eindhoven. “Ik had hem een hele geschikte kandidaat gevonden, maar hij heeft bijgetekend bij PSV. Dus ik denk dat Arne Slot het wordt”, aldus de voormalig rechtsback. Hij heeft wel het interview van Peter Bosz gezien, waarin de trainer de deur voor het bondscoachschap wel op een kier liet staan. “Ik denk dat hij het liefst, diep vanbinnen, bondscoach van het Nederlands elftal wil zijn”, aldus Janmaat.

De voormalig verdediger vindt het dan ook onbegrijpelijk dat de KNVB niet al eerder contact heeft opgenomen met Bosz, die er bepaald geen geheim van maakte bondscoach te willen worden. “Ik weet natuurlijk niet wat Koeman zijn insteek was, maar ik had altijd al het idee dat hij ermee zou stoppen”, vervolgt Janmaat, die de ziekte van Koemans vrouw Bartina noemt als reden voor die gedachte. “Maar waarom ze Bosz dan niet hebben benaderd? Hij heeft bijgetekend, dus denk ik dat de weg voor Arne Slot nu vrij is.”