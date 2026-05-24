Wytse van der Goot is er geen voorstander van dat er bij Ziggo Sport vlak voor de aftrap reclames worden getoond, zo maakt hij duidelijk in de podcast Studio Sedee van De Telegraaf. De commentator wil die momenten vlak voor de wedstrijd graag gebruiken om verhalen te vertellen, maar wordt continu onderbroken.

De afgelopen jaren is er bij wedstrijden op Ziggo Sport sprake van reclames vlak voor wedstrijden. Terwijl de spelers al op het veld staan voor de aftrap, verdient de zender wat bij door een kort reclamemoment te tonen aan de televisiekijker. Daar baalt Van der Goot van, zo maakt hij duidelijk in gesprek met Pim Sedee. Dat komt door zijn routine na het eerste fluitsignaal. “Dan hou ik even een halve minuut mijn mond, even zitten met zijn allen”, aldus de commentator.

“Het is wel jammer – en ik snap het volledig, want er moet ook geld verdiend worden – maar we hebben tegenwoordig een reclame en dan nog een bumper vlak voor de wedstrijd”, gaat Van der Goot verder. “Voor de wedstrijd was eigenlijk juist mijn moment om informatie over te brengen en een verhaal beknopt neer te zetten. Spelers uit de tunnel, opstellingen, toss, voetballen. En de hymne erbij; mond dicht tijdens de Champions League-hymne.”

Met de extra reclame kan Van der Goot zijn verhaal nog wel doen voor de wedstrijd. “Maar ik word wel twee keer onderbroken – en nogmaals, ik snap het – waardoor het verhaal wat haperiger wordt”, baalt de verslaggever. “Dat vind ik wel jammer.” Daarmee sluit Van der Goot zich aan bij de kijkers van Ziggo Sport, die kort na de invoering van de extra reclame hier erg kritisch over waren.