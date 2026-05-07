Droombaan voor voetbalfans: FOX zet vacature 'Chief World Cup Watcher' online

FOX doet een hoop stof opwaaien met een splinternieuwe vacature: de televisiegigant is op zoek naar een 'Chief World Cup Watcher'. De gezochte persoon gaat alle wedstrijden van het komende WK kijken en wordt daar rijkelijk voor beloond.

Vanaf dinsdag kan iedereen zich via Indeed opgeven om deze rol uiteindelijk te bekleden. Voor de functie moet de aangewezen persoon alle 104 wedstrijden van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico kijken. Dit zal gebeuren vanuit een soort luxe glazen huis op Times Square in New York, met een beeldresolutie van 4K.

De President of Marketing van FOX Sports, Robert Gottlieb, wil een historische aanstelling doen die past bij een historisch evenement. "Eén geëngageerde sollicitant krijgt de baan van zijn leven." De uitgekozen wedstrijdvolger zal tijdens de duels ook gesprekken aangaan met fans in een soort 'watchalong'-setting.

Tot 17 mei kunnen sollicitanten zich aanmelden voor het dienstverband wat tussen 6 juni en 26 juli loopt. Wat dat oplevert? Een flinke som geld: deze bijzondere functie levert 50.000 dollar op (omgerekend zo'n 42.000 euro).