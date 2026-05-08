Burnley beticht van 'pesten' vrouwencoach, die na vertrek zelfoord pleegde

Premier League-club Burnley wordt beticht van pestgedrag door de weduwe van Matt Beard, zo melden Engelse media. De 47-jarige Beard maakte in september 2025 een einde aan zijn leven, zo'n drie weken nadat hij bij Burnley was vertrokken als trainer van het vrouwenelftal.

Beard was een grote naam in het Engelse vrouwenvoetbal. Zo leidde hij Liverpool in 2013 en 2014 naar de landstitel in de Women's Super League. Later werkte hij ook voor clubs als Chelsea en West Ham United en beleefde hij een tweede, minder succesvolle, periode bij Liverpool. In juni 2025 ging Beard aan de slag bij Burnley. Eind augustus diende de coach echter alweer zijn ontslag in. Nog geen drie weken daarna, op 20 september, pleegde Beard zelfmoord. Een week later werd een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden waaronder hij om het leven kwam, zo meldde de BBC destijds al.

Vandaag (donderdag) kwam de familie van Beard aan het woord in een inleidende zitting. The Guardian schrijft dat zijn vertrek bij Burnley volgens zijn familie werkte als 'katalysator' voor het achteruitgaan van zijn mentale gezondheid. Zijn weduwe, Debbie, wordt door de krant geciteerd: "Matt vertrok niet bij Burnley voor een andere baan, maar omdat hij er niet gelukkig was. Maar ze lieten hem in feite niet verder gaan. Ik heb het gevoel dat ze hem pestten, om eerlijk te zijn." Beards stiefzoon Scott liet op zijn beurt weten dat hij de timing van bepaalde posts van Burnley op social media 'behoorlijk beschadigend' voor de trainer vond.

De familie van Beard wil daarnaast dat de rechtbank kijkt naar een video die de trainer vlak voor zijn overlijden opnam. "Die heeft hij met een reden achtergelaten. Hij wilde dat de video gevonden werd en dat zijn stem gehoord zou worden", aldus zijn weduwe. Burnley laat via een woordvoerder aan The Guardian weten dat het op de hoogte is van de zaak, maar wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven.

Denk jij aan zelfmoord? Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.