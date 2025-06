Praat Quincy Promes zijn mond voorbij? 'Toch een opvallende zin'

lijkt in zijn interview met RTL Boulevard per ongeluk een schuldbekentenis te hebben afgelegd. Dat suggereert journaliste en presentatrice Maaike Timmerman, die een podcast over de veroordeelde voetballer heeft gemaakt, althans in de RTL-talkshow Humberto.

Promes is in twee verschillende strafzaken veroordeeld door de Nederlandse rechter. Voor zowel het neersteken van zijn neef, op een familiefeest, als zijn betrokkenheid bij cocaïnetransporten, kreeg de vijftigvoudig Oranje-international celstraffen opgelegd, in totaal moet Promes 7,5 jaar zitten. Omdat hij sindsdien in Rusland en later de Verenigde Arabische Emiraten verbleef, slaagt hij er tot nu toe in om arrestatie te voorkomen. Beide landen hebben immers geen uitleveringsverdrag met Nederland.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kind van Feyenoord gaat óók langs bij Promes: ‘Maar ik post het niet’

Gisteren (maandag) werd duidelijk dat Promes dolgraag terug wil keren naar Nederland, maar alleen als het OM hem garandeert dat hij niet gearresteerd wordt. Zijn advocaat, Cem Polat, benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat Promes geen schuld bekent. In zijn interview met Boulevard zegt Promes dat hij 'veel met jongeren' wil gaan doen, mocht het hem gegeven zijn weer voet op Nederlandse bodem te zetten. De voetballer denkt dat hij hen - onder meer door lezingen te geven - op het rechte pad kan houden. "Voor mij zou het alleen maar goed zijn - en ik denk ook voor de jongeren in Nederland - als iemand zoals ik dingen kan uitleggen uit ervaring en dat ik ze kan behoeden voor bepaalde dingen. Ik denk dat dat alleen maar een win-win is", aldus Promes.

LEES OOK: DreamDoll komt met felle reactie op geruchten over Quincy Promes

Timmerman wijst in Humberto op het paradoxale van die opmerking. Want: hoe kun je aan de ene kant volhouden dat je onschuldig bent, maar wél zeggen dat je jongeren 'uit ervaring' wil behoeden voor bepaalde zaken? "Tot nu toe heeft hij gezegd dat hij nergens iets mee te maken heeft, dan is dat toch een opvallende zin", stelt de journaliste en podcastmaker vast.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Finse bondscoach blundert en roept 51-jarige speler op🔗

👉 Hans Nijland spuwt zijn gal: 'Dit valt volstrekt niet serieus te nemen' 🔗

👉 Maurice Steijn wijst Trainer van het Jaar aan in de Eredivisie 🔗

👉 Terugkeer naar Eredivisie lonkt voor Anwar El Ghazi 🔗

👉 'Ajax dacht aan oud-hoofdtrainer van Feyenoord als assistent Heitinga' 🔗