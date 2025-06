Promes wil terugkeren naar Nederland en doet brutaal verzoek aan OM

wil een deal sluiten met het Openbaar Ministerie, zo weet De Telegraaf. Cem Polat, de nieuwe advocaat van de buitenspeler, gaat dinsdag een schorsingsverzoek indienen. Daarmee zou Promes terug kunnen keren naar Nederland zonder direct te worden gearresteerd.

Promes werd in het verleden veroordeeld tot twee gevangenisstraffen, van in totaal 7,5 jaar. Die kreeg hij voor het neersteken van zijn neef en betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel. Op dit moment verblijft de profvoetballer in Dubai en de uitleveringsprocedure die Nederland heeft aangevraagd wil niet vlotten. Promes wil echter graag terugkeren naar zijn thuisland, dus gaat Polat dinsdag een verzoek tot schorsing van de arrestatie aanvragen.

LEES OOK: Oranje-spelers melden zich massaal bij Dumfries, ook Promes laat van zich horen

Daarmee wil Promes ervoor zorgen dat hij zijn voetbalcarrière op normale wijze kan vervolgen terwijl het proces in hoger beroep loopt. Ook belooft hij volledig mee te werken aan dit proces en zijn gevangenisstraf te ondergaan als het hof dit oplegt. “Ik ga niet liegen dat ik Nederland erg mis en graag terug wil komen”, stelt de aanvaller in gesprek met RTL Boulevard, in een interview dat maandagavond wordt uitgezonden. “Er wordt ook al heel vaak gezegd dat ik op de vlucht ben maar ik probeer al een tijd contact te maken met justitie om het op te lossen.”

In het schorsingsverzoek doet Promes meerdere voorstellen aan het OM, zo legt zijn advocaat uit. “Een voorwaarde van ons uit is dat hij maandelijks of een andere periode op en neer kan vliegen om zich bijvoorbeeld te melden. Ook financiële zekerheidstellingen staan erin, die best ver gaan kan ik je vertellen, zonder in detail te treden. Dat soort voorstellen zijn er gedaan”, somt Polat op. In het verzoek staat geen bekentenis van schuld, zo maakt de advocaat duidelijk. “Ik denk dat het ook wel goed is dat hij in de zittingszaal uitleg kan geven en dat dat misschien zelfs voor het slachtoffer goed kan zijn.”

Reactie Openbaar Ministerie

Of het OM akkoord zal gaan met het verzoek van Promes, valt te betwijfelen. “Wat voor het OM op dit moment het meest belangrijk is, is dat hij veroordeeld is voor ernstige strafbare feiten en dat er een bevel van de rechtbank ligt dat hij moet komen vast te zitten”, laat het OM weten in een reactie aan de krant. “Voor het OM is het belangrijk dat het bevel ten uitvoer wordt gelegd. Op dit moment zeggen we: als hij naar Nederland komt, dan moet hij komen vast te zitten.”

