Rechter geeft heel duidelijk antwoord op verzoek Promes

Het verzoek van om vrij naar Nederland te mogen reizen is afgewezen. Tot die beslissing is het Gerechtshof Amsterdam dinsdag gekomen, zo meldt De Telegraaf. De voetballer wilde graag in vrijheid terug naar Nederland om zijn zitting in hoger beroep te kunnen bijwonen.

Maandag werd duidelijk dat Promes dolgraag terug wil keren naar Nederland, maar alleen als het OM hem garandeert dat hij niet gearresteerd wordt. Zijn advocaat, Cem Polat, heeft daarom op dinsdag een verzoek ingediend bij het Amsterdamse Gerechtshof. “Hij wil zich aan alle voorwaarden houden die hem worden opgelegd”, stelde de advocaat. Zo zou de voetballer bereid zijn zich op ieder moment bij de politie te melden.

De reden voor het verzoek is het feit dat Promes in principe nog maar een paar jaar als profvoetballer actief kan zijn. “Stel alles zit mee kan het misschien nog een of twee jaar extra. Hij heeft dus nu nog maar twee of drie jaar om zijn boterham voor de rest van zijn leven te verdienen”, legt Polat uit. Daarop wilde het hof graag weten welke mogelijkheden Promes heeft. “Hij is transfervrij. Er zijn verschillende voorstellen van verschillende clubs. Ook in het buitenland”, is het enige wat zijn advocaat kwijt wil. “Het hele idee is dat hij dolgraag wil voetballen. Daarom hoeft er ook geen angst te zijn dat hij naar Rusland gaat. Want als er een signalering staat wil ook niemand hem daar hebben. Hij wil juist af van de situatie waar hij nu in zit.”

Het hof heeft uiteindelijk besloten het verzoek af te wijzen, omdat het ‘niet duidelijk’ is geworden waar Promes zijn loopbaan wil gaan voortzetten. “Er is niet duidelijk geworden om welke concrete voetbalbetrekking het dan gaat. Dat is dus niet controleerbaar. En dus is vluchtgevaar niet uitgesloten”, klinkt de uitleg bij de beslissing.

