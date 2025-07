KNVB heeft geweldig nieuws voor Stijn Schaars en Pascal Bosschaart

De KNVB heeft van de UEFA toestemming gekregen om ook in seizoen 2026/27 de VC5-opleiding voor de UEFA Pro-licentie te geven, meldt De Telegraaf. De cursus voor het hoogste trainersdiploma mag normaal een keer in de twee jaar worden aangeboden.

Iedere twee seizoenen organiseert de KNVB de trainerscursus voor de UEFA Pro-licentie. Hiervoor is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar. Van de veertig kandidaten werden uiteindelijk slechts veertien mensen aangenomen voor de cursus. Onder meer Pascal Bosschaart (Feyenoord), Theo Lucius (PSV) en René van der Kooij (Telstar) spraken hier hun teleurstelling over uit. Ook Stijn Schaars van PSV werd niet tot de cursus toegelaten. Laatstgenoemde kreeg echter wel dispensatie vanuit de KNVB om komend seizoen Jong PSV te trainen.

Nu heeft de KNVB toestemming gekregen om de cursus twee seizoenen op rij te organiseren. Daarmee wijkt de UEFA af van het gevestigde beleid. De toestemming van de Europese bond is het gevolg van een verzoek van de KNVB dat goed werd onderbouwd. De Nederlandse bond legde meerdere argumenten voor waarom het haalbaar en wenselijk is de opleiding twee jaar op rij aan te bieden. En met succes.

“Het is mooi nieuws dat we deze mogelijkheid krijgen”, geeft directeur voetbalontwikkeling van de KNVB Lennard van Ruiven aan. “Dit biedt extra perspectief voor gekwalificeerde coaches die willen doorstromen naar het hoogste trainersniveau. We zijn blij dat de UEFA ons vertrouwen geeft om aan dit verzoek tegemoet te komen.” De UEFA zal binnenkort onderzoeken of het in de toekomst structureel mogelijk is de opleiding vaker te organiseren.

