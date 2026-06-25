Zaakwaarnemer Dirk Kuyt doet verrassende onthulling

Dirk Kuyt werd woensdag gepresenteerd als nieuwe assistent-trainer van Fenerbahçe. Volgens zijn zaakwaarnemer Rob Jansen gaat Kuyt in Turkije echter een duo vormen met Ismail Kartal en is hij vooral assistent in naam.

Kuyt maakte deze week de overstap van FC Dordrecht naar Fenerbahçe, waar hij werd gepresenteerd als de nieuwe assistent van Kartal. Het was een opmerkelijke stap, omdat Kuyt hoofdtrainer was bij de Keuken Kampioen Divisieclub en onlangs nog zijn handtekening zette onder een nieuw contract.

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In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt Jansen, de zaakwaarnemer van Kuyt, gevraagd naar de transfer. “De nieuwe president, Aziz Yildirim, heeft de verkiezingen gewonnen met de belofte dat ze dit jaar kampioen gaan worden”, haalt Jansen aan. “Hij heeft nu een staf aangesteld met de namen waarvan hij zei: die gaan het doen. En een van de mensen die hij terug wilde, was Dirk Kuyt. Dirk heeft bij Fenerbahçe een behoorlijke status.”

Jansen geeft aan dat Kuyt niet lang hoefde na te denken toen Yildirim hem benaderde. “Hij zei: ‘Natuurlijk wil ik dat. Als tweede trainer, maar eigenlijk als duo met die andere trainer, hoe vaak krijg ik die kans op dit niveau?’ Daarom is hij naar Fenerbahçe gegaan.” De zaakwaarnemer benadrukt dat het een ander assistentschap is dan in Nederland meestal het geval is. “Je hebt assistenten en je hebt assistenten”, maakt Jansen duidelijk dat de rol op verschillende manieren ingevuld kan worden. In de toekomst hoopt Kuyt ook weer ergens als hoofdtrainer aan de slag te kunnen.