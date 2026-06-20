Jurriën Timber meldt zich tijdens Nederland - Zweden met alleszeggende tweet

heeft zaterdagavond van zich laten horen tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. De verdediger, die door een liesblessure afwezig is op het WK, is blij met de twee doelpunten van .

Nederland beleefde een droomstart tegen Zweden en kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Brobbey was de grote man aan Nederlandse zijde: de spits opende al na vijf minuten de score na een fraaie aanval over links via Cody Gakpo en verdubbelde twaalf minuten later de voorsprong door een voorzet van Denzel Dumfries binnen te tikken.

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Tussendoor kreeg Viktor Gyökeres de kans op de gelijkmaker, maar Bart Verbruggen bracht redding. Oranje speelt energiek, zet Zweden voortdurend onder druk en creëert via onder meer Tijjani Reijnders kansen op meer. Vooral Brobbey maakt indruk met zijn doelpunten en sterke duels, ziet ook Timber.

"Brian is gearriveerddddd 😮‍💨", schrijft Timber zaterdagavond op zijn account op X. De wedstrijd tussen Nederland en Zweden is te volgen in ons liveverslag.