Live voetbal 1

Jurriën Timber meldt zich tijdens Nederland - Zweden met alleszeggende tweet

20 juni 2026, 19:26
Brian Brobbey en Denzel Dumfries
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Jurriën Timber heeft zaterdagavond van zich laten horen tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Zweden. De verdediger, die door een liesblessure afwezig is op het WK, is blij met de twee doelpunten van Brian Brobbey.

Nederland beleefde een droomstart tegen Zweden en kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Brobbey was de grote man aan Nederlandse zijde: de spits opende al na vijf minuten de score na een fraaie aanval over links via Cody Gakpo en verdubbelde twaalf minuten later de voorsprong door een voorzet van Denzel Dumfries binnen te tikken.

Artikel gaat verder onder video

Tussendoor kreeg Viktor Gyökeres de kans op de gelijkmaker, maar Bart Verbruggen bracht redding. Oranje speelt energiek, zet Zweden voortdurend onder druk en creëert via onder meer Tijjani Reijnders kansen op meer. Vooral Brobbey maakt indruk met zijn doelpunten en sterke duels, ziet ook Timber.

"Brian is gearriveerddddd 😮‍💨", schrijft Timber zaterdagavond op zijn account op X. De wedstrijd tussen Nederland en Zweden is te volgen in ons liveverslag.

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
NEDUZB

Teruglezen: zo won Oranje tóch van Oezbekistan, ondanks dompers voor Verbruggen en Til

  • ma 8 juni, 22:55
  • 8 jun. 22:55
  • 13
Rode kaart voor Guus Til bij Nederland - Oezbekistan

Tiental Oranje grijpt winst in blessuretijd in laatste test voor het WK

  • ma 8 juni, 22:52
  • 8 jun. 22:52
  • 13
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Zweden

19:00
Vandaag om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 25 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Zweden
1
4
3
2
Japan
1
0
1
3
Nederland
1
0
1
4
Tunesië
1
-4
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws