LIVE WK 2026 | Elanga doet wat terug, maar Oranje leidt nog altijd ruim

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden Sorteer op: Laatste Oudste 65'- Verbruggen appreciation post (4-1) 63' - Het scheelde weinig (4-1) Gakpo stond nét geen buitenspel toen hij de 3-0 maakte. 61' - Van Hecke bij de les (4-1) Elanga komt erdoor op rechts, maar Van Hecke ruimt de voorzet op met Isak dicht in de buurt. 🔄60' - Dubbele wissel Oranje (4-1) Voor Frenkie de Jong en Reijnders zit het erop, Koeman brengt Koopmeiners en Til als hun vervangers. ⚽59' - Zweden doet wat terug (4-1) BREAKING Zweden komt op 4-1! Isak stuurt invaller Elanga de diepte in, die Verbruggen kansloos laat. 58' - Zo is het, Rik (4-0) 57' - Schot Gravenberch (4-0) Gravenberch probeert het van afstand, maar schiet ruim over. 🔄56' - Driedubbele wissel Zweden (4-0) Potter grijpt in en voert een driedubbele wissel door bij Zweden. Elanga, Bergvall en Zeneli komen erin voor Bernhardsson, Nygren en Karlström. ⚽54' - Wéér Gakpo! (4-0) BREAKING Gakpo doet het weer! Isak verspeelt de bal knullig bij een veelbelovende Zweedse aanval en dan komt Oranje er heel snel uit. Summerville vindt Gakpo, die vanaf links naar binnen trekt en vervolgens laag raak schiet in de korte hoek: het is 4-0 voor Nederland! 🟨53'- Geel Gudmunddson (3-0) Voormalig FC Groningen-speler Gudmundsson raakt de hak van Summerville en krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd. 52' - Schot Ayari gekraakt (3-0) Na een verre inworp van Zweden komt Ayari tot een schot van afstand, maar dat spat uiteen op het been van Gravenberch. 50' - Kansje Gakpo (3-0) Gakpo opnieuw dreigend, maar nu komt hij niet tot een echte doelpoging. Ook krijgt hij geen vrije trap mee, zoals hij wel zou willen van Oliver. ⚽47' - Gakpo scoort! (3-0) BREAKING Nederland scoort! Summerville leidt het in met een prima actie, hij legt opzij naar Dumfries en diens lage voorzet richting tweede paal wordt binnengelopen door Gakpo. 3-0 voor Nederland! 46' - Vrije trap (2-0) Reijnders gaat over het been van Karlström en krijgt een vrije trap op de Nederlandse helft. 46' - Tweede helft begonnen! (2-0) Zweden heeft de tweede helft in gang geschoten. Laad meer