Live voetbal 1

LIVE WK 2026 | Elanga doet wat terug, maar Oranje leidt nog altijd ruim

20 juni 2026, 18:55   Bijgewerkt: 20:21
NED-SWE
Foto: © Imago
5 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Nederland stuit vanavond in de tweede groepswedstrijd op het WK op Zweden. Na de 2-2 in de openingswedstrijd tegen Japan zou een zege op de Scandinaviërs een reuzenstap richting de volgende ronde betekenen voor het Oranje van bondscoach Ronald Koeman. De Zweden waren in hun eerste wedstrijd veel te sterk voor Tunesië (5-1) en zullen dus met het nodige vertrouwen aan de aftrap verschijnen. Om 19.00 uur (Nederlandse tijd) gaat de bal rollen in Houston, in dit liveblog houdt FCUpdate je de hele dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen bij Nederland - Zweden.

LIVE WK 2026: Nederland - Zweden

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Nu

20:26

65'- Verbruggen appreciation post (4-1)

2m geleden

20:24

63' - Het scheelde weinig (4-1)

Gakpo stond nét geen buitenspel toen hij de 3-0 maakte.

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3m geleden

20:23

61' - Van Hecke bij de les (4-1)

Elanga komt erdoor op rechts, maar Van Hecke ruimt de voorzet op met Isak dicht in de buurt.

5m geleden

20:21

🔄60' - Dubbele wissel Oranje (4-1)

Voor Frenkie de Jong en Reijnders zit het erop, Koeman brengt Koopmeiners en Til als hun vervangers.

6m geleden

20:20

⚽59' - Zweden doet wat terug (4-1)

Zweden komt op 4-1! Isak stuurt invaller Elanga de diepte in, die Verbruggen kansloos laat.

7m geleden

20:19

58' - Zo is het, Rik (4-0)

8m geleden

20:18

57' - Schot Gravenberch (4-0)

Gravenberch probeert het van afstand, maar schiet ruim over.

9m geleden

20:17

🔄56' - Driedubbele wissel Zweden (4-0)

Potter grijpt in en voert een driedubbele wissel door bij Zweden. Elanga, Bergvall en Zeneli komen erin voor Bernhardsson, Nygren en Karlström.

10m geleden

20:16

⚽54' - Wéér Gakpo! (4-0)

Gakpo doet het weer! Isak verspeelt de bal knullig bij een veelbelovende Zweedse aanval en dan komt Oranje er heel snel uit. Summerville vindt Gakpo, die vanaf links naar binnen trekt en vervolgens laag raak schiet in de korte hoek: het is 4-0 voor Nederland!

12m geleden

20:14

🟨53'- Geel Gudmunddson (3-0)

Voormalig FC Groningen-speler Gudmundsson raakt de hak van Summerville en krijgt de eerste gele kaart van deze wedstrijd.

13m geleden

20:14

52' - Schot Ayari gekraakt (3-0)

Na een verre inworp van Zweden komt Ayari tot een schot van afstand, maar dat spat uiteen op het been van Gravenberch.

15m geleden

20:11

50' - Kansje Gakpo (3-0)

Gakpo opnieuw dreigend, maar nu komt hij niet tot een echte doelpoging. Ook krijgt hij geen vrije trap mee, zoals hij wel zou willen van Oliver.

17m geleden

20:09

⚽47' - Gakpo scoort! (3-0)

Nederland scoort! Summerville leidt het in met een prima actie, hij legt opzij naar Dumfries en diens lage voorzet richting tweede paal wordt binnengelopen door Gakpo. 3-0 voor Nederland! 

19m geleden

20:08

46' - Vrije trap (2-0)

Reijnders gaat over het been van Karlström en krijgt een vrije trap op de Nederlandse helft.

20m geleden

20:06

46' - Tweede helft begonnen! (2-0)

Zweden heeft de tweede helft in gang geschoten.

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Henk Hoving 94
6 Reacties
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Henk Hoving 94
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Twee kansen, twee goals. Is ook wel eens fijn

Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
52 Likes
Kaozz
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Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
212 Likes
Just Me
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Sweden word sterker nee nee , NL word zwakker om dat ze weer de snelheid uit hun spel halen, het is toch niet te geloven.

Kramer
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2.973 Reacties
1.363 Dagen lid
19.916 Likes
Kramer
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Mooi zo, Brobbey heeft wat mensen de mond gesnoerd. Oranje zo en met Summerville is wel dreigend. Hopelijk volgende pot gewoon zo starten en vertrouwen opbouwen.

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
212 Likes
Just Me
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Kunnen ze tegenwoordig niet meer met hun wreef schieten, altijd maar weer dat binnenkant voet om de bal in een hoek te plaatsen, als het zo doorgaat gaan ze er weer aan.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Henk Hoving 94
6 Reacties
10 Dagen lid
1 Like
Henk Hoving 94
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Twee kansen, twee goals. Is ook wel eens fijn

Kaozz
28 Reacties
16 Dagen lid
52 Likes
Kaozz
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  • 1
    + 1
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Koeman is zo voorspelbaar. Brobbey oké, maar dat je dan Summerville opoffert. Weg van de minste weerstand

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
212 Likes
Just Me
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Sweden word sterker nee nee , NL word zwakker om dat ze weer de snelheid uit hun spel halen, het is toch niet te geloven.

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.973 Reacties
1.363 Dagen lid
19.916 Likes
Kramer
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Mooi zo, Brobbey heeft wat mensen de mond gesnoerd. Oranje zo en met Summerville is wel dreigend. Hopelijk volgende pot gewoon zo starten en vertrouwen opbouwen.

Just Me
364 Reacties
95 Dagen lid
212 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Kunnen ze tegenwoordig niet meer met hun wreef schieten, altijd maar weer dat binnenkant voet om de bal in een hoek te plaatsen, als het zo doorgaat gaan ze er weer aan.

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GS
DS
PT
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Zweden
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3
2
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1
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1
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1
0
1
4
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