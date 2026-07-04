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Pep Guardiola naar Nederlands elftal? Spaanse voetbalfans reageren

4 juli 2026, 14:30
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
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Een overgang van Pep Guardiola naar het Nederlands elftal leidt tot wisselende reacties bij het Spaanse volk. FCUpdate bezocht Barcelona tijdens onze Europese WK-tour en vroeg voetballiefhebbers naar de geruchten rondom de Spaanse trainer en Oranje. Bekijk de beelden hieronder in de video!

“Ik zie Guardiola niet echt als bondscoach. Ik denk dat hij meer een type is dat het moraal hoog houdt en 24/7 bij zijn team moet blijven”, zegt een Spanjaard. Een aantal andere Spanjaarden ziet de komst van Guardiola naar de KNVB juist wél plaatsvinden. “Ik denk dat Pep Oranje heel erg zou kunnen helpen.”

De geruchten over Guardiola en het Nederlands elftal bevinden zich nog in een beginnend stadium, maar Ronald de Boer gelooft in een mogelijke overgang. Tegenover De Telegraaf liet de oud-voetballer, die Guardiola goed kent, zich uit over de geluiden. Het lijkt niet ondenkbaar dat Oranje daadwerkelijk een poging gaat doen bij de Spanjaard, die sinds zijn vertrek bij Manchester City zonder club zit.

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Pep Guardiola

Pep Guardiola
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

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