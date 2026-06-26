Ongekende statistieken: Van Hecke verpulvert WK-record van Timber bij Oranje

heeft zich tijdens de 3-1 zege van het Nederlands elftal op Tunesië in de recordboeken gespeeld. De centrale verdediger leverde niet alleen zijn eerste interlanddoelpunt af, maar noteerde ook statistieken die volgens data van OPTA nog nooit eerder door een Oranje-international op een mondiale eindronde zijn behaald. Met liefst 130 succesvolle passes verbrak hij een nationaal record.

Het optreden van Van Hecke viel op door de enorme controle in de opbouw. Achteraf bleek pas echt hoe uitzonderlijk de wedstrijd van de verdediger daadwerkelijk was. De international kwam tot 146 balcontacten, het hoogste aantal van alle spelers op het toernooi. Van zijn 134 verstuurde passes kwamen er 130 aan bij een medespeler. Daarmee liet de kersverse aanwinst van de Londense club onder anderen de Engelse verdediger Marc Guéhi, die tot 126 passes kwam, en diverse Europese topmiddenvelders als Vitinha, Rodri en Pedri achter zich op de ranglijst van dit toernooi.

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Volgens statistiekenbureau OPTA, dat alle WK-duels sinds 1966 analyseert, is de prestatie een historisch hoogtepunt binnen de Nederlandse voetbalgeschiedenis. Nooit eerder kwam een speler van Oranje tot zoveel succesvolle passes in één WK-wedstrijd. Het vorige record stond op naam van Jurriën Timber, die vier jaar geleden tegen Qatar 106 passes afleverde. Ook aanvoerder Virgil van Dijk speelde tegen de Tunesiërs een grote rol in de opbouw met 101 succesvolle passes, waarmee de captain nu op de derde plek staat in deze nationale ranglijst.

Waar hoge passingscijfers bij een centrumverdediger vaak wijzen op veilig balbezit, liet Van Hecke juist een opvallende drang naar voren zien. De international speelde de bal vaak vooruit en durfde het spel te versnellen. In totaal verstuurde de rechtspoot 39 passes richting het laatste derde deel van het veld, het hoogste aantal van dit WK. Daarmee voert de speler van Tottenham zelfs een Europees topveld aan, aangezien de Zwitser Granit Xhaka volgt met 25 passes richting de aanval. Daarnaast kwam hij tot 24 liniedoorbrekende passes, een categorie waarin alleen Ferdi Kadioglu en Xhaka hem nog voorblijven.

Wel moet bij de indrukwekkende cijfers worden aangetekend dat de Noord-Afrikanen één van de zwakkere tegenstanders in de groepsfase zijn gebleken, waardoor de ruimte in de opbouw aanzienlijk groter was dan in eerdere duels.