Ahmedhodzic meldt zich op Instagram na WK-kwalificatie Bosnië: ‘Zal voor ze juichen’

5 april 2026, 07:55
Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Anel Ahmedhodzic heeft vrijdagavond op Instagram gereageerd op de WK-kwalificatie van Bosnië-Herzegovina. De verdediger van Feyenoord kwam in het verleden 24 keer uit voor het Oost-Europese land, maar door een ruzie met de nationale bond komt hij niet meer voor zijn land uit. Desondanks zal Ahmedhodzic op het komende WK gewoon voor Bosnië-Herzegovina gaan juichen.

Bosnië-Herzegovina zorgde dinsdag voor een sensatie door in de finale van de play-offs voor een WK-ticket af te rekenen met Italië. Na een vroege voorsprong voor de bezoekers via Moise Kean, ging Bosnië in de tweede helft na een rode kaart voor Alessandro Bastoni op zoek naar de gelijkmaker, die het vlak voor tijd vond. In de verlenging werd niet meer gescoord, waarna de thuisploeg de penalty’s beter nam.

Op Instagram heeft Ahmedhodzic vrijdag gereageerd op de kwalificatie van zijn land, waar hij niet meer voor uitkomt. “Ik weet dat ik laat ben, maar beter laat dan nooit”, aldus de centrale verdediger. “Het is lastig dat ik hier geen onderdeel van heb uitgemaakt. Dit land betekent heel veel voor me en een moment zoals dit kun je niet missen. Dingen waren ingewikkeld en helaas is er gebeurd wat er is gebeurd.” De mandekker geeft aan dat alle fans trots kunnen zijn op hun land. “Ik zal zoals altijd voor ze juichen, dat is zeker. Ik wens ze het beste op het WK en hoop dat ze geschiedenis kunnen blijven schrijven.”

Ahmedhodzic speelde voor het laatst in de zomer van 2024 voor Bosnië-Herzegovina. De breuk lag volgens de Feyenoorder aan de medische staf van de nationale ploeg, die hem ondanks een blessure ‘gewoon’ liet opdraven voor interlands. Daardoor werd zijn blessure verergerd. Uiteindelijk escaleerde de situatie door het gedrag van de vader van Ahmedhodzic op social media.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2
2022/2023
Sheff Utd
34
6

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep B
GS
DS
PT
1
Canada
0
0
0
2
Bosnië-Herzeg.
0
0
0
3
Qatar
0
0
0
4
Zwitserland
0
0
0

