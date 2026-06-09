Ajax vroeg op trainingskamp zonder WK-gangers

Ajax heeft via de eigen kanalen de eerste details over de voorbereiding op het nieuwe seizoen naar buiten gebracht. De Amsterdamse club begint in de week van maandag 22 juni aan het nieuwe voetbaljaar met de traditionele medische tests en belegt in juli een trainingskamp in Gelderland. De eerste officiële wedstrijd staat voor de Amsterdammers al voor eind juli op het programma.

De spelers worden aan het begin van die week op sportcomplex De Toekomst verwacht voor de gebruikelijke lichamelijke keuringen. Op donderdag 25 of vrijdag 26 juni stapt de selectie voor het eerst het trainingsveld op. Dat is ook gelijk het moment waarop Míchel voor de eerste keer voor de groep staat. Tussen maandag 6 juli en zaterdag 11 juli reist de ploeg vervolgens af naar Garderen voor een trainingskamp. De club legt momenteel de laatste hand aan het volledige schema, aangezien er nog geen tegenstanders voor oefenwedstrijden bekend zijn gemaakt.

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Tijdens de eerste weken van de voorbereiding beschikt Míchel hoogstwaarschijnlijk nog niet over een volledige selectie. Meerdere spelers zijn actief op het WK in Noord-Amerika, dat later deze week van start gaat. Zo behoren verdedigers Josip Šutalo en Ko Itakura tot de selecties van respectievelijk Kroatië en Japan. Ook Wout Weghorst en Takehiro Tomiyasu zijn actief op het eindtoernooi, maar de kans is groot dat zij volgend seizoen niet meer in Amsterdam spelen. De contracten van beide spelers lopen eind deze maand af, waardoor een transfervrij vertrek aanstaande lijkt. Verder is het sowieso nog maar de vraag hoeveel bekenden er bij Ajax op het veld zullen verschijnen, gezien er naar buiten kwam dat de club afscheid wil nemen van 21 spelers.

De relatief korte vakantieperiode voor de Amsterdammers heeft alles te maken met de vroege Europese verplichtingen. Omdat de club zich via de play-offs van de Eredivisie wist te verzekeren van Europees voetbal, begint het seizoen officieel al op 23 juli. Op die dag staat de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League op de planning. De return volgt een week later op 30 juli. Tegen wie Ajax het opneemt, wordt duidelijk tijdens de loting op woensdag 17 juni.