Stanislav Manolev staat open voor Vandaag Inside-uitzending met René van der Gijp

Stanislav Manolev zou best wel eens aan tafel willen zitten bij Vandaag Inside en René van der Gijp. De vroegere rechtsback van PSV werd in VI-uitzendingen vaak belachelijk gemaakt door Gijp, maar lijkt dat niet erg te hebben gevonden.

In gesprek met Voetbal International wordt de in 2022 gestopte Bulgaar gevraagd naar de kritiek die Van der Gijp richting hem leverde. Tussen 2009 en 2013 kwam de analist van Vandaag Inside vaak met beelden aanzetten die Manolev niet in het beste daglicht zetten. "Ik vond het eigenlijk wel grappig", vertelt Manolev. "Ik wist dat ik een goede speler was, dus het boeide me niet echt. Het was onderdeel van zijn werk en ik vond dat vrij normaal. In ieder land leveren mensen kritiek, dat is ook in Bulgarije en Engeland zo."

Artikel gaat verder onder video

De vroegere rechtsback vond de kritiek overigens niet vaak terecht. "Misschien heeft Van der Gijp het iets te veel gedaan, want hij weet zelf ook wel dat hij een ander beeld dan de werkelijkheid van mij schetste. Soms had ik twee assists in een wedstrijd en liet hij alleen een mislukte voorzet zien. Ach ja, grappige dingen, joh."

Manolev kon het makkelijk van zich afschudden en werd er ook niet onzeker van. "Nee. Veel journalisten vragen hierna trouwens, maar het boeide mij echt niet. Ik geef niks om dat soort dingen." Als de Bulgaar hoort dat Van der Gijp nog steeds op tv actief is, doet hij zelfs een opvallend voorstel. "Misschien moet ik maar een keer langskomen om een mooie tv-show met ze te maken.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Genee weigert bekende gast bij Vandaag Inside: 'Hij komt nooit meer aan tafel, het is klaar'

Wilfred Genee zal één politicus nooit uitnodigen als tafelgast bij Vandaag Inside.