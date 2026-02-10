Live voetbal

Fred Grim is 'droomopvolger' van Weijs bij Jong Ajax onder Ajax-fans

Fred Grim in Keuken Kampioen Divisie
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
10 februari 2026, 17:15   Bijgewerkt: 18:30

Met het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs heeft Jordi Cruijff zich direct laten gelden als nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. De kersverse beleidsbepaler gaat met een duidelijk profiel op zoek naar een nieuwe oefenmeester voor de beloftenploeg. Als het aan de fans ligt, is Fred Grim dé ideale man om Jong Ajax te gaan trainen, maar welke opties passen nog meer binnen het geschetste plaatje van Cruijff?

Hoewel het contract van Weijs nog doorliep tot aankomende zomer, heeft Cruijff meteen zijn stempel gedrukt. De 38-jarige oefenmeester beleeft een belabberd seizoen met de hoogste Amsterdamse beloftenploeg: na 25 duels staat Jong Ajax laatste, met slechts negentien punten en 33 gemaakte doelpunten – het op één na laagste aantal in de Keuken Kampioen Divisie. Zelfs Vitesse, dat het seizoen begon met een puntenaftrek, heeft de Amsterdammers inmiddels ingehaald.

Cruijff schetst duidelijk profiel voor Jong Ajax-trainer

Artikel gaat verder onder video

Zodoende voelde Cruijff zich genoodzaakt om direct in te grijpen bij de beloftenploeg. “Dit was een moeilijke beslissing, vooral omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar bovenal is het pijnlijk voor Willem Weijs. Ik denk dat er een frisse start nodig is bij Ajax U23. Dit is een belangrijk team voor ons, waar talenten zich blijven ontwikkelen op zeer specifieke vlakken, zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden”, reageerde hij via de clubkanalen.

In hetzelfde persbericht liet de nieuwe technisch directeur meteen weten naar wat voor type trainer hij op zoek gaat als opvolger. “Ik wil een ervaren coach bij Ajax U23 die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit in de groep kan inprenten”, aldus Cruijff.

Typische Jong-trainers lijken af te vallen

Afgaande op die woorden hoeven (Jong) Ajax-fans niet te verwachten dat er opnieuw een typische Jong-trainer naar De (Nieuwe) Toekomst komt. In de afgelopen jaren kozen de Amsterdammers juist vaak voor jonge, beginnende proftrainers, zoals Frank Peereboom, Dave Vos, John Heitinga en Michael Reiziger.

Ook andere Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie varen vaak die koers. Zo werken Jong PSV en Jong FC Utrecht met relatief onervaren trainers als Stijn Schaars en Mark Otten, terwijl Lee-Roy Echteld de afgelopen jaren aan het roer stond bij Jong AZ. Cruijff lijkt bewust een andere weg in te slaan en kiest, zoals hij zelf aangeeft, voor ervaring.

Fred Grim ‘droomkandidaat’ onder supporters

Onder het bericht waarin Ajax het vertrek van Weijs aankondigt, reageren veel supporters eensgezind: zij zien Fred Grim als de ideale vervanger. Grim is momenteel nog hoofdtrainer van Ajax 1, maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat hij ook volgend seizoen eindverantwoordelijk blijft bij het eerste elftal.

Alex Pastoor? Stanley Menzo?

Hoewel Cruijff uiteraard beschikt over een uitgebreid netwerk in Spanje, lijkt het voor de hand te liggen dat een Nederlandse trainer de leiding krijgt over de jonge Ajacieden. Namen die daarbij in beeld zouden kunnen komen zijn clubloze trainers als Kees van Wonderen, Alex Pastoor, Stanley Menzo, Erwin van de Looi en Robert Maaskant.

Ook Mitchell van der Gaag zou opnieuw een optie kunnen zijn voor Jong Ajax. In het seizoen 2019/20 stond hij al eens aan het roer bij de beloftenploeg, al werd dat seizoen voortijdig beëindigd vanwege de coronapandemie. De Amsterdammers bezetten destijds de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De komende weken zal duidelijk worden welke koers Cruijff daadwerkelijk vaart met Jong Ajax. Eén ding lijkt alvast zeker: de nieuwe trainer moet meer brengen dan alleen talentontwikkeling.

➡️ Meer over Jong Ajax

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wout Weghorst Wouter Goes Valentijn Driessen

Wout Weghorst afschuwelijk uitgescholden door Wouter Goes volgens Valentijn Driessen

  • Gisteren, 22:57
  • Gisteren, 22:57
  • 11
Het logo van voetbalclub Ajax

Debutant Da Silva krijgt een 9 (!) bij Ajax: ‘Lichtpuntje van de week’

  • Gisteren, 10:50
  • Gisteren, 10:50
  • 6
Jizz Hornkamp Danny Makkelie AZ Ajax

Cynische Van Hanegem ziet AZ bestolen worden in duel met Ajax

  • Gisteren, 08:56
  • Gisteren, 08:56
  • 7
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.191 Reacties
974 Dagen lid
16.310 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ook geen grim daar neerzetten als opvolger voor Weijs wie denk ik wel daar goed zal doen Alex Pastoor

Willemklein1950
229 Reacties
712 Dagen lid
1.176 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Leuk idee maar die gaat echt niet een Jong team trainen. Gaat alleen voor hoofdtrainer of TD. Mvg Willem Klein

CG
3.119 Reacties
931 Dagen lid
13.677 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook dat ik mijn twijfels hebt om hem daar te laten functioneren!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.191 Reacties
974 Dagen lid
16.310 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Ook geen grim daar neerzetten als opvolger voor Weijs wie denk ik wel daar goed zal doen Alex Pastoor

Willemklein1950
229 Reacties
712 Dagen lid
1.176 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@dilima1966 Leuk idee maar die gaat echt niet een Jong team trainen. Gaat alleen voor hoofdtrainer of TD. Mvg Willem Klein

CG
3.119 Reacties
931 Dagen lid
13.677 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ook dat ik mijn twijfels hebt om hem daar te laten functioneren!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fred Grim

Fred Grim
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 60 jaar (17 aug. 1965)

Meer info

Stand Keuken Kampioen Divisie 2025/2026

Keuken Kampioen Divisie
GS
DS
PT
1
ADO
25
33
56
2
Cambuur
23
24
50
3
Jong PSV
26
6
43
4
De Graafschap
26
9
42
5
Almere
25
12
39

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel