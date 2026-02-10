Met het ontslag van Jong Ajax-trainer Willem Weijs heeft Jordi Cruijff zich direct laten gelden als nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers. De kersverse beleidsbepaler gaat met een duidelijk profiel op zoek naar een nieuwe oefenmeester voor de beloftenploeg. Als het aan de fans ligt, is Fred Grim dé ideale man om Jong Ajax te gaan trainen, maar welke opties passen nog meer binnen het geschetste plaatje van Cruijff?

Hoewel het contract van Weijs nog doorliep tot aankomende zomer, heeft Cruijff meteen zijn stempel gedrukt. De 38-jarige oefenmeester beleeft een belabberd seizoen met de hoogste Amsterdamse beloftenploeg: na 25 duels staat Jong Ajax laatste, met slechts negentien punten en 33 gemaakte doelpunten – het op één na laagste aantal in de Keuken Kampioen Divisie. Zelfs Vitesse, dat het seizoen begon met een puntenaftrek, heeft de Amsterdammers inmiddels ingehaald.

Cruijff schetst duidelijk profiel voor Jong Ajax-trainer

Zodoende voelde Cruijff zich genoodzaakt om direct in te grijpen bij de beloftenploeg. “Dit was een moeilijke beslissing, vooral omdat ik nog maar net begonnen ben. Maar bovenal is het pijnlijk voor Willem Weijs. Ik denk dat er een frisse start nodig is bij Ajax U23. Dit is een belangrijk team voor ons, waar talenten zich blijven ontwikkelen op zeer specifieke vlakken, zowel op het trainingsveld als in de wedstrijden”, reageerde hij via de clubkanalen.

In hetzelfde persbericht liet de nieuwe technisch directeur meteen weten naar wat voor type trainer hij op zoek gaat als opvolger. “Ik wil een ervaren coach bij Ajax U23 die in verschillende voetbalculturen heeft gewerkt en een winnaarsmentaliteit in de groep kan inprenten”, aldus Cruijff.

Typische Jong-trainers lijken af te vallen

Afgaande op die woorden hoeven (Jong) Ajax-fans niet te verwachten dat er opnieuw een typische Jong-trainer naar De (Nieuwe) Toekomst komt. In de afgelopen jaren kozen de Amsterdammers juist vaak voor jonge, beginnende proftrainers, zoals Frank Peereboom, Dave Vos, John Heitinga en Michael Reiziger.

Ook andere Jong-ploegen in de Keuken Kampioen Divisie varen vaak die koers. Zo werken Jong PSV en Jong FC Utrecht met relatief onervaren trainers als Stijn Schaars en Mark Otten, terwijl Lee-Roy Echteld de afgelopen jaren aan het roer stond bij Jong AZ. Cruijff lijkt bewust een andere weg in te slaan en kiest, zoals hij zelf aangeeft, voor ervaring.

Fred Grim ‘droomkandidaat’ onder supporters

Onder het bericht waarin Ajax het vertrek van Weijs aankondigt, reageren veel supporters eensgezind: zij zien Fred Grim als de ideale vervanger. Grim is momenteel nog hoofdtrainer van Ajax 1, maar het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat hij ook volgend seizoen eindverantwoordelijk blijft bij het eerste elftal.

Alex Pastoor? Stanley Menzo?

Hoewel Cruijff uiteraard beschikt over een uitgebreid netwerk in Spanje, lijkt het voor de hand te liggen dat een Nederlandse trainer de leiding krijgt over de jonge Ajacieden. Namen die daarbij in beeld zouden kunnen komen zijn clubloze trainers als Kees van Wonderen, Alex Pastoor, Stanley Menzo, Erwin van de Looi en Robert Maaskant.

Ook Mitchell van der Gaag zou opnieuw een optie kunnen zijn voor Jong Ajax. In het seizoen 2019/20 stond hij al eens aan het roer bij de beloftenploeg, al werd dat seizoen voortijdig beëindigd vanwege de coronapandemie. De Amsterdammers bezetten destijds de vierde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

De komende weken zal duidelijk worden welke koers Cruijff daadwerkelijk vaart met Jong Ajax. Eén ding lijkt alvast zeker: de nieuwe trainer moet meer brengen dan alleen talentontwikkeling.