Ajax heeft razendsnel gehandeld na het ontslag van Willem Weijs. De club presenteert Oscar García maandag als de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax. De 52-jarige Spanjaard tekent een contract tot medio 2027 in Amsterdam. De aanstelling van de oefenmeester is de eerste grote mutatie onder technisch directeur Jordi Cruijff.

De noodzaak voor een nieuwe wind op sportcomplex De Toekomst is groot. Jong Ajax bezet momenteel de twintigste en laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met slechts negentien punten uit 25 duels. Volgens Jordi Cruijff was de ploeg dan ook toe aan 'verfrissing'. De club zocht naar een trainer die niet alleen de Ajax-filosofie begrijpt, maar ook een winnaarsmentaliteit kan overbrengen op de jonge talenten.

García, die zijn eigen staf meeneemt naar Amsterdam, moet de individuele ontwikkeling van de spelers versnellen. Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van de doorstroom naar het eerste elftal. Met de Spanjaard haalt Ajax een brok aan ervaring en een directe link met het roemruchte verleden van de club in huis.

Een verleden onder Cruijff en Van Gaal

De carrière van García is onlosmakelijk verbonden met twee van de grootste trainers uit de clubhistorie van Ajax en FC Barcelona. Hij debuteerde in 1993 bij de hoofdmacht van de Catalanen onder Johan Cruijff. In zijn periode bij Barcelona won hij vier landstitels, twee keer de Copa del Rey en de Europacup II.

In het seizoen 1995/96 kroonde hij zich zelfs tot clubtopscorer van Barcelona met tien doelpunten. Na het tijdperk-Cruijff kreeg García te maken met Louis van Gaal. Onder de Nederlandse oefenmeester kende hij eveneens successen door in 1998 de dubbel te winnen en in 1999 opnieuw de Spaanse titel te pakken.

Toch kwam er in de zomer van 1999 een einde aan zijn verblijf in Camp Nou, nadat Van Gaal aangaf hem niet meer nodig te hebben. Met 21 doelpunten in 69 competitiewedstrijden liet García echter een blijvende indruk achter als een technisch begaafde speler die wist wat er op het hoogste niveau gevraagd werd.

Oostenrijkse successen

Als trainer beleefde García zijn meest succesvolle jaren in Oostenrijk. Bij Red Bull Salzburg wist hij tussen 2015 en 2017 een dominante formatie neer te zetten. Hij leidde de club twee keer op rij naar de landstitel en won in beide seizoenen ook de Oostenrijkse beker. Eerder in zijn loopbaan was hij ook al succesvol in Israël, waar hij Maccabi Tel Aviv in het seizoen 2012/13 naar het kampioenschap loodste.

Zijn cv voert hem langs diverse Europese competities, van de Engelse Championship met Brighton & Hove Albion tot de Franse Ligue 1 met Stade Reims. Overal waar hij kwam, stond hij bekend om zijn vermogen om teams te stabiliseren of naar een hoger plan te tillen. Zo wist hij Celta de Vigo te behouden voor LaLiga en hield hij OH Leuven in de Jupiler Pro League.

Wat Ajax kan verwachten?

Hoewel García is gevormd door de La Masia-school en Johan Cruijff als zijn mentor beschouwt, is hij geen trainer die blind vasthoudt aan enkel balbezit. Zijn speelstijl is in de loop der jaren geëvolueerd naar een directere en verticalere aanpak. Waar men bij Ajax traditioneel denkt aan 4-3-3, is García tactisch flexibel en schuwt hij systemen met vijf verdedigers niet als de situatie daarom vraagt. "Spelen op een lelijke manier, dat ken ik niet", sprak de Spanjaard onder meer in 2023 tegen Het Nieuwsblad, na zijn aanstelling bij OH Leuven.

Spaanse hoofdcoach voor Ajax?

Met García haalt Cruijff een Spanjaard naar de beloftenploeg van de Amsterdammers. De nieuwe td van Ajax beschikt - zoals al eerder bekend werd - over een groot netwerk in Spanje. De komst van García, is mogelijk een signaal naar de koers die Cruijff wil gaan varen in de Johan Cruijff Arena.

Op dit moment is Fred Grim nog de hoofdtrainer van Ajax. Of de komst van García naar Jong Ajax een voorbode is voor de Spaanse toer, zal komende maanden blijken.