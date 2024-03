NOS: Vier namen zingen rond bij Ajax als opvolger Van 't Schip

Alex Kroes heeft vandaag (vrijdag) zijn eerste werkdag bij Ajax en heeft veel werk te verrichten. Een van de dossiers waar hij zich mee zal bezighouden, is de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer. Volgens de NOS zingen er vier namen rond in Amsterdam.

Jong Ajax-trainer Dave Vos wordt intern 'genoemd én geroemd', omdat hij 'hoog scoort op veel gebieden die de beleidsbepalers belangrijk achten'. Hij zou met zijn gedrevenheid en visie in het plaatje passen, al wordt getwijfeld of hij toe is aan Ajax 1. Tot vorig jaar vervulde Vos alleen de rol van assistent en jeugdtrainer.

Andere namen zijn die van Pepijn Lijnders en Pascal Jansen. In het geval van Lijnders is het onduidelijk of hij wordt gezien als hoofdtrainer of assistent. Lijnders is al jarenlang assistent van Jürgen Klopp bij Liverpool, maar ze stoppen na dit seizoen allebei op Anfield. In de komende interlandperiode neemt Lijnders samen met zijn zaakwaarnemer de mogelijkheden door.

Kroes kent Jansen nog van zijn tijd bij AZ. In januari werd Jansen ontslagen bij AZ, waarna hij tweemaal werd gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA. Zijn zaakwaarnemer stelt echter dat daar niet te veel achter moet worden gezocht. "Het was meer gewoon een wedstrijdje bezoeken, zoals hij dat ook bij andere clubs doet. Maar dat hij op een lijstje staat, is al sinds de zomer bekend."

Tot slot wordt gespeculeerd over een terugkeer van Manchester United-trainer Erik ten Hag, weet de NOS. "Niet geheel onlogisch aangezien hij is aangesloten bij het door Kroes opgerichte zaakwaarnemerskantoor SEG. Maar net zoals eerder genoemde namen is dat nog allesbehalve zeker."