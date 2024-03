'Namen vanuit Red Bull-hoek vallen bij Ajax', onduidelijkheid over Kelvin de Lang

Binnen Ajax heerst tevredenheid over het functioneren van Kelvin de Lang. De tijdelijke technisch directeur is daardoor in beeld om aan de slag te gaan als directeur transfers, aldus de NOS. Volgens Voetbal International zal De Lang echter terugkeren als hoofd scouting.

Sinds het vertrek van Sven Mislintat is De Lang verantwoordelijk voor de transfers en contractverlengingen. De Lang begon dit seizoen bij Ajax als hoofd scouting en werd midden in de crisissituatie 'gepromoveerd' tot interim-technisch directeur. Onder leiding van Lang werd Jordan Henderson binnengehaald en verlengde Jorrel Hato zijn contract. Twee welkome opstekers in een teleurstellend seizoen.

Afgezien van Lang zijn geen namen van kanshebbers bekend bij de NOS. Wel meldde journalist Mike Verweij van De Telegraaf vorige maand dat Ajax een lijstje van vijf kandidaten heeft voor de functie van directeur transfers. “Ik weet niet wie er op het lijstje staan. Daar is Ajax nu vooral heel druk mee bezig. Dat wordt cruciaal in de transferzomer”, zei Verweij destijds.

'Namen van Red Bull-genoemd'

Voetbal International beaamt dat De Lang 'het zeker niet slecht heeft gedaan', maar stelt dat hij binnenkort terugkeert in zijn rol als hoofdscout. Wel zal De Lang nauw betrokken blijven bij het technisch hart. Volgens VI gelooft Kroes 'in een structuur met een directeur voetbalzaken voor de lange termijn en een technisch directeur (of manager) voor de korte termijn'. Voor die eerste functie werd Marijn Beuker in het najaar al aangetrokken. Het is nog de vraag wie Kroes naar voren schuift als technisch directeur en op welke termijn dat gebeurt.

"In de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur passeerden onlangs verschillende opties vanuit de Red Bull-hoek de revue in Amsterdam, maar het is momenteel vooral de vraag hoeveel haast Kroes heeft", zo stelt VI. Mogelijk geeft Kroes voorlopig de voorkeur aan het 'Feyenoord-model'. Bij de Rotterdamse club vertolkt Dennis te Kloese een dubbelrol als algemeen en technisch directeur. Kroes zou een soortgelijke rol kunnen bekleden en zich dus voorlopig zelf bezighouden met het transferbeleid.