Nourdin Boukhari gelooft niet dat Noa Lang daadwerkelijk op weg is naar de uitgang bij Napoli, zo laat de stiefvader van de buitenspeler weten bij Ziggo Sport. Lang werd de afgelopen dagen gelinkt aan een stap naar Galatasaray.
Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Lang mag vertrekken bij Napoli. Galatasaray werd destijds voorzichtig genoemd als mogelijke bestemming. Een dag later meldde transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu dat de onderhandelingen tussen de Turkse topclub en de entourage van Lang van start waren gegaan. Voor een vertrek zou wel eerst een vervanger moeten worden aangetrokken, waar Federico Chiesa voor in beeld is.
In Studio Afrika op Ziggo Sport wordt Boukhari geconfronteerd met de geruchten rondom zijn stiefzoon Lang en krijgt hij de vraag of hij de buitenspeler nog heeft gesproken. “Mijn dochters waren bij hem in Italië”, geeft hij aan. “Ik denk dat er niet te veel van waar is”, aldus Boukhari.
De assistent-trainer van Almere City weet wel dat er iets is gebeurd tussen Lang en Napoli-trainer Antonio Conte. “Maar voor de rest is er niet heel veel aan de hand. Ze zouden nu gaan kijken om hem helemaal topfit te krijgen en weer minuten te laten maken. Nu heeft hij in ieder geval een paar minuten gemaakt”, doelt Boukhari op de invalbeurt van Lang in minuut 86 op bezoek bij Lazio (0-2).
