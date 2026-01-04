Live voetbal 7

Boukhari gelooft niets van geruchten over vertrek stiefzoon Lang bij Napoli

Noa Lang
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
4 januari 2026, 17:31

Nourdin Boukhari gelooft niet dat Noa Lang daadwerkelijk op weg is naar de uitgang bij Napoli, zo laat de stiefvader van de buitenspeler weten bij Ziggo Sport. Lang werd de afgelopen dagen gelinkt aan een stap naar Galatasaray.

Vrijdag kwam het nieuws naar buiten dat Lang mag vertrekken bij Napoli. Galatasaray werd destijds voorzichtig genoemd als mogelijke bestemming. Een dag later meldde transferjournalist Yagiz Sabuncuoglu dat de onderhandelingen tussen de Turkse topclub en de entourage van Lang van start waren gegaan. Voor een vertrek zou wel eerst een vervanger moeten worden aangetrokken, waar Federico Chiesa voor in beeld is.

Artikel gaat verder onder video

In Studio Afrika op Ziggo Sport wordt Boukhari geconfronteerd met de geruchten rondom zijn stiefzoon Lang en krijgt hij de vraag of hij de buitenspeler nog heeft gesproken. “Mijn dochters waren bij hem in Italië”, geeft hij aan. “Ik denk dat er niet te veel van waar is”, aldus Boukhari.

De assistent-trainer van Almere City weet wel dat er iets is gebeurd tussen Lang en Napoli-trainer Antonio Conte. “Maar voor de rest is er niet heel veel aan de hand. Ze zouden nu gaan kijken om hem helemaal topfit te krijgen en weer minuten te laten maken. Nu heeft hij in ieder geval een paar minuten gemaakt”, doelt Boukhari op de invalbeurt van Lang in minuut 86 op bezoek bij Lazio (0-2).

➡️ Meer nieuws over Noa Lang

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Noa Lang

‘Galatasaray begint onderhandelingen met Lang, Chiesa in beeld als vervanger’

  • Gisteren, 12:21
  • Gisteren, 12:21
PSV-verdediger Sergiño Dest en trainer Peter Bosz

Sergiño Dest schuldbewust: 'Juiste beslissing om mij niet op te stellen tegen Napoli'

  • vr 2 januari, 13:01
  • 2 jan. 13:01
Napoli-speler Noa Lang

Noa Lang mag na zes maanden al vertrekken bij Napoli

  • vr 2 januari, 10:13
  • 2 jan. 10:13
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Nourdin Boukhari

Nourdin Boukhari
Almere City FC
Team: Almere
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 45 jaar (30 jun. 1980)

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
17
15
38
2
Napoli
17
13
37
3
Inter
16
21
36
4
Juventus
18
8
33
5
Roma
18
8
33

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel