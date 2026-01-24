Wim Kieft heeft in zijn column voor De Telegraaf uitgehaald naar . De aanvaller, die het komende halfjaar op huurbasis aan de slag gaat bij Galatasaray, moet volgens de oud-spits eens goed achter de oren krabben. Kieft vreest voor grote problemen, mocht Lang níet slagen in Turkije.

Lang verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van circa 28 miljoen euro. De voormalig Ajacied ging met hoge verwachtingen naar Napoli, waar hij hoopte door te breken in de Serie A. Dat avontuur is tot dusverre uitgelopen op een regelrechte teleurstelling. Napoli verhuurt de aanvaller het komende halfjaar aan Galatasaray, dat na het seizoen de optie heeft om hem definitief in te lijven voor zo’n dertig miljoen euro.

Kieft noemt de transfer ‘raar en jammer tegelijk’. “Nu gaat Lang een half jaar voetballen bij Galatasaray in Turkije, een tweederangs voetballand”, begint de ex-spits. De columnist vreest voor mogelijke problemen voor Lang: “Presteert hij daar net zo wisselvallig als bij Napoli en zijn andere clubs, dan zal hij uiteindelijk ook bij Galatasaray op de bank belanden.”

De oud-prof haalt vervolgens uit: “Misschien dat Lang eindelijk eens gaat inzien dat niet de clubs of trainers het probleem zijn dat hij niet altijd speelt, maar dat Lang zelf het probleem is”, sluit hij af.