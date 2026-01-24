Live voetbal

Kieft haalt hard uit naar Noa Lang: ‘Hij is het probleem!’

Noa Lang op de bank bij Napoli
Foto: © Imago
24 januari 2026, 07:25

Wim Kieft heeft in zijn column voor De Telegraaf uitgehaald naar Noa Lang. De aanvaller, die het komende halfjaar op huurbasis aan de slag gaat bij Galatasaray, moet volgens de oud-spits eens goed achter de oren krabben. Kieft vreest voor grote problemen, mocht Lang níet slagen in Turkije.

Lang verliet PSV afgelopen zomer voor een bedrag van circa 28 miljoen euro. De voormalig Ajacied ging met hoge verwachtingen naar Napoli, waar hij hoopte door te breken in de Serie A. Dat avontuur is tot dusverre uitgelopen op een regelrechte teleurstelling. Napoli verhuurt de aanvaller het komende halfjaar aan Galatasaray, dat na het seizoen de optie heeft om hem definitief in te lijven voor zo’n dertig miljoen euro.

Kieft noemt de transfer ‘raar en jammer tegelijk’. “Nu gaat Lang een half jaar voetballen bij Galatasaray in Turkije, een tweederangs voetballand”, begint de ex-spits. De columnist vreest voor mogelijke problemen voor Lang: “Presteert hij daar net zo wisselvallig als bij Napoli en zijn andere clubs, dan zal hij uiteindelijk ook bij Galatasaray op de bank belanden.”

De oud-prof haalt vervolgens uit: “Misschien dat Lang eindelijk eens gaat inzien dat niet de clubs of trainers het probleem zijn dat hij niet altijd speelt, maar dat Lang zelf het probleem is”, sluit hij af.

Noa Lang

Noa Lang
Galatasaray
Team: Galatasaray
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
18
1
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Süper Lig 2025/2026

Süper Lig
GS
DS
PT
1
Galatasaray
18
27
43
2
Fenerbahçe
18
26
42
3
Trabzonspor
19
15
41
4
Göztepe
18
14
35
5
Beşiktaş
18
9
32

Complete Stand

