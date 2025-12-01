René van der Gijp is ‘liever lui dan moe’, zo vertelt de tv-persoonlijkheid eerlijk bij KieftJansenEgmondGijp. Daarnaast heeft de oud-voetballer regelmatig geen flauw idee wat hij moet vertellen tijdens uitzendingen van Vandaag Inside en kan hij volgens eigen zeggen ‘beter afbellen’.

In de podcast gaat het over onder meer Johan Derksen (76) en John de Mol (70). “Die werken nog altijd meer dan honderd uur per week”, begint Van der Gijp met enige zelfkennis. “Ik ben liever lui dan moe”, moet ik heel eerlijk zeggen.

Vervolgens doet de 64-jarige analist een boekje open over zijn rol bij Vandaag Inside, waar hij iedere week vier avonden zijn opwachting maakt als vaste tafelgast. “Er zijn avonden bij Vandaag Inside dat ik gewoon niks heb”, vertelt hij. “Dan is er niks gebeurd en was er niks op tv, op de oorlog in Oekraïne na. Maar verder heb ik niks. Dan denk ik: ik kan beter afbellen. Dat ik zeg: jongens, ik kom morgen wel.”

Wim Kieft heeft een idee: “Misschien moeten ze dan gewoon een foto van jou neerzetten”, bedenkt de oud-prof. “Of zijn jas ophangen”, voegt Michel van Egmond toe.

Even later gaat het opnieuw over het onderwerp. “Ik zit natuurlijk aan tafel met twee mensen die ‘leven om te werken’”, aldus Gijp. “Ik heb het andersom, ik ‘werk om te leven’.”