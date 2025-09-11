Wim Kieft (62) spreekt zich voor het eerst uit over gezondheidsproblemen

Wim Kieft heeft zich voor het eerst sinds zijn operatie uitgesproken over zijn gezondheidsproblemen. In gesprek met Story legt de oud-voetballer uit dat zijn knieoperatie goed is verlopen, maar dat hij vervolgens een infectie opliep.

Ruim drie weken geleden ontbrak Kieft in de aflevering van KieftJansenEgmondGijp. Michel van Egmond legde uit dat Kieft door zijn kunstknie was gegaan en met spoed geopereerd moest worden. De verwachting was dat de voormalig spits een week later weer kon aansluiten, maar voorlopig verblijft hij nog altijd in een zorgcentrum. Vervolgens hebben Van Egmond en Rob Jansen iedere week een update over de gezondheid van Kieft gegeven.

Artikel gaat verder onder video

Waar Kieft wel gewoon zijn column in De Telegraaf bleef schrijven, was hij nog niet ingegaan op de problemen met zijn gezondheid. In gesprek met Story vertelt hij voor het eerst zijn verhaal. “Het was een relatief kleine ingreep en een week later kon ik alweer lopen”, blikt de oud-speler van PSV en Ajax terug. “Maar daarna is er een infectie bij gekomen, en die hebben ze weg moeten halen. Dat was een flinke operatie.” In de week die volgde, had Kieft ‘echt heel veel pijn’. “Daar word je geen leuker mens van.”

Verblijf in zorgcentrum voorlopig niet voorbij

Kieft moest na zijn operatie een paar dagen in het ziekenhuis blijven en werd daarna naar een zorgcentrum verhuisd. “Ik kan niet lopen, ik kan helemaal niets!”, stelt de analist. Eerder deze week vertelde Van Egmond dat Kieft inmiddels zijn eerste stappen heeft gezet met behulp van krukken. “Het verblijf in dit zorgcentrum, om aan mijn herstel te werken, duurt nog wel een tijdje.” Daarmee hoeven luisteraars van KJEG voorlopig dus niet te rekenen op een terugkeer van Kieft in de podcast.

“Ik weet nog niet wanneer ik naar huis mag, daar valt nog geen prognose op los te laten”, gaat de 43-voudig international verder. “Niet alleen moet mijn wond nog genezen, ik moet ook weer zelfstandig kunnen lopen.” Zodra Kieft weer kan lopen, moet hij ook zijn spieren weer opbouwen. “Maar het belangrijkst is dat er geen nieuwe infectie bij komt. Ik slik een hoop antibiotica. Dit is geen fijne situatie. Maar ja, ik kan ook niet thuis zijn, dat lukte gewoon niet, dus ik moet er hier, maar het beste van maken.”