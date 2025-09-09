Nieuwe gezondheidsupdate over Wim Kieft (62)

Het gaat ‘stapje voor stapje iets beter’ met Wim Kieft, zegt Michel van Egmond. De oud-voetballer en analist ontbrak deze week voor de vierde keer in de podcast KieftJansenEgmondGijp, nadat hij onlangs met spoed werd geopereerd aan het kniegewricht. Kieft is door complicaties na de operatie beland in een zorgcentrum in Hilversum.

“Ik ben bij Wim langs geweest”, vertelt Van Egmond in de podcast. “Ik kwam bij de receptie van het zorghotel en kreeg te horen dat ik naar zijn kamer mocht gaan. Toen zag ik een leeg bed en schrok ik even. Ik dacht: ze hebben alles weggehaald. Maar hij was toen net zijn eerste stappen aan het zetten, met krukken.”

“De pijn was minder. De knie is wel ontzettend dik”, aldus de auteur. “Voor Wims doen was hij redelijk positief. Hij zit daar natuurlijk met allemaal mensen die dertig jaar ouder zijn, die gevallen zijn en hun heup hebben gebroken. Hij vond het lekker dat er vooral vrouwen waren en dat niemand aan z’n hoofd zeurde over voetbal. Het gaat heel langzaam, stapje voor stapje, iets beter met hem.”

Rob Jansen zat zelf ook eens in een zorghotel met knieklachten. “Je voelt je dan wel kwetsbaar. Als je ziet wat er allemaal op de gang voorbijkomt… Dan ga je denken: hier moet ik heel snel uit. Daar zit je dan tussen. Ik voelde me heel kwetsbaar.” Volgens Jansen heeft Kieft iedere dag verzorging en fysiotherapie nodig. “En thuis is dat moeilijk.”

De 62-jarige Kieft zal er dus ‘nog wel even’ zitten, zegt Van Egmond. “Aan de eind van de week gaan ze kijken. Ondanks alle ellende kun je wel lachen met hem. Hij zit in een rolstoel nu. Als hij er langer blijft zitten, moeten we eigenlijk een keer naar hem toe.”