Wim Kieft met spoed geopereerd na zeer pijnlijk incident

Wim Kieft (62) is recent met spoed geopereerd. Dat maakt Michel van Egmond bekend in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Normaliter schuift Kieft daar wekelijks aan, maar vanwege zijn operatie was dit maandag onmogelijk. Aanleiding voor het ziekenhuisbezoek is een vervelend incident op de trap.

"Wim is donderdag door zijn knie gegaan, zijn kunstknie", vertelt Van Egmond in de maandag opgenomen aflevering van de podcast. "Hij is al geopereerd, omdat bij Wim zoiets acuut is. Hij ging de trap af, en toen schoot acuut de kunstknie eruit."

Het is niet voor het eerst dat Kieft dit overkomt. Volgens Van Egmond heeft Kieft al eerder een dergelijk incident meegemaakt, maar waren er destijds mensen in zijn omgeving om hem te helpen. Nu was dat niet zo: "Dus hij zat met pijn alleen thuis en heeft een dokter gebeld", vertelt Van Egmond.

Inmiddels zit Kieft thuis met een groot verband om zijn knie. De verwachting is dat Kieft slechts één uitzending van de podcast, die hij sinds 2023 maakt, hoeft te missen: "Maandag is hij er weer bij, met krukjes", zegt tafelgast Rob Jansen.