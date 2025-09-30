Jack van Gelder reageert in zes woorden op nieuwe afwezigheid bij Oranjezondag

Jack van Gelder was zondagavond voor de tweede keer in drie weken tijd afwezig bij De Oranjezondag. Hélène Hendriks liet in het midden wat er met de voormalig sportverslaggever aan de hand was. Tegenover Mediacourant laat Van Gelder weten dat hij al enkele dagen ziek thuis zit.

Van Gelder is in De Oranjezondag de vaste sidekick van Hélène Hendriks. Twee weken geleden zat hij niet aan tafel in de uitzending, waarna men volop begon te speculeren over zijn toekomst. Bij Vandaag Inside ontkrachtte Hendriks de geruchten, maar gaf ze niet aan wat er aan de hand was. In de uitzending van vorige week lichtte Van Gelder toe dat hij ineens ernstige hoofdpijn had, waardoor hij op het laatste moment moest afzeggen.

Artikel gaat verder onder video

Van Gelder werd twee weken geleden vervangen door Amerika-deskundige Raymond Mens, die zondagavond weer op de stoel van de oud-verslaggever zat. Omdat Hendriks in de uitzending geen uitleg gaf, begon men direct weer te speculeren over de absentie van Van Gelder.

Uit navraag van Mediacourant blijkt dat Van Gelder verhinderd was om naar de studio te komen. “Ben al een paar dagen ziek”, klinkt de korte uitleg van de opiniemaker. Daarmee lijkt hij volgende week weer zijn opwachting te kunnen maken in de talkshow.

