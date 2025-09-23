Kieft geniet enorm van Feyenoorder: 'Ik word een beetje moe van hem, maar hij heeft extra klasse'

Wim Kieft genoot zondag enorm van . De flegmatieke buitenspeler nam een bal met zijn hak mee en rondde niet veel later een prachtige Feyenoord-aanval af.

De Franse Algerijn is bij Feyenoord-fans vaak onderwerp van gesprek. Technisch gezien is hij mogelijk de beste speler van de Rotterdamse ploeg, maar zijn egoïsme speelt hem ook geregeld parten. Als Hadj Moussa nog meer kan uitgroeien tot een teamspeler, zal zijn waarde voor Feyenoord enorm toenemen. Tot nog toe staat de teller van de rechtsbuiten op veertien doelpunten en vijf assists in 50 duels voor de Rotterdamse club.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wil Kieft een moment van Hadj Moussa uit de wedstrijd tegen AZ (3-3) delen waar hij enorm van genoten heeft. "Ik word ook een beetje moe van hem, want het is alles of niks. Hij nam een bal met zijn hak aan. Dat vond ik zó mooi. Dat zie je bijna niet, die extra klasse." Dit moment kun je ook terugzien in de tweede video hieronder.

Ook René van der Gijp sloeg steil achterover van dat moment. "Met een directe tegenstander op een halve meter. Dat is echt knap hoor!", waarna Kieft toevoegt dat hij het een 'weergaloze actie' vond. Hadj Moussa maakte met die actie de middag van Van der Gijp. "Dan is je middag toch weer goed? Ik ben snel tevreden", stelt de goedlachse analist van Vandaag Inside. Kieft laat dan weten het daarmee eens te zijn.

Anis Hadj Moussa VS AZ Alkmaar. ( 23 )



Décisif lors de son dernier match , décisif aujourd’hui ! 🤩🇩🇿



83 minutes jouées. ⏱️pic.twitter.com/wUY37B8mRv — 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗨. 🔍🇩🇿 (@CompsMercu) September 21, 2025