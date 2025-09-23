Live voetbal

Kieft geniet enorm van Feyenoorder: 'Ik word een beetje moe van hem, maar hij heeft extra klasse'

Feyenoord na AZ-uit, Robin van Persie
Foto: © Imago
Mingus Niesten
23 september 2025, 13:02

Wim Kieft genoot zondag enorm van Anis Hadj Moussa. De flegmatieke buitenspeler nam een bal met zijn hak mee en rondde niet veel later een prachtige Feyenoord-aanval af.

De Franse Algerijn is bij Feyenoord-fans vaak onderwerp van gesprek. Technisch gezien is hij mogelijk de beste speler van de Rotterdamse ploeg, maar zijn egoïsme speelt hem ook geregeld parten. Als Hadj Moussa nog meer kan uitgroeien tot een teamspeler, zal zijn waarde voor Feyenoord enorm toenemen. Tot nog toe staat de teller van de rechtsbuiten op veertien doelpunten en vijf assists in 50 duels voor de Rotterdamse club.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wil Kieft een moment van Hadj Moussa uit de wedstrijd tegen AZ (3-3) delen waar hij enorm van genoten heeft. "Ik word ook een beetje moe van hem, want het is alles of niks. Hij nam een bal met zijn hak aan. Dat vond ik zó mooi. Dat zie je bijna niet, die extra klasse." Dit moment kun je ook terugzien in de tweede video hieronder.

Ook René van der Gijp sloeg steil achterover van dat moment. "Met een directe tegenstander op een halve meter. Dat is echt knap hoor!", waarna Kieft toevoegt dat hij het een 'weergaloze actie' vond. Hadj Moussa maakte met die actie de middag van Van der Gijp. "Dan is je middag toch weer goed? Ik ben snel tevreden", stelt de goedlachse analist van Vandaag Inside. Kieft laat dan weten het daarmee eens te zijn.

Anis Hadj Moussa

Anis Hadj Moussa
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (11 feb. 2002)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
5
2
2024/2025
Feyenoord
30
8
2023/2024
Vitesse
14
1
2023/2024
Patro
16
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
6
10
16
2
PSV
6
9
13
3
Ajax
6
6
12
4
Groningen
6
3
12
5
AZ
5
5
11

Complete Stand

