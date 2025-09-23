Beste speler top vier is opmerkelijke naam: 'Vlag op de modderschuit'

Valentijn Driessen vindt dat het momenteel slecht gesteld is met het niveau van de top vier van de Eredivisie. Eén speler vormt voor hem de uitzondering: .

PSV en Ajax maken beide nog geen stabiele indruk, terwijl er bij Feyenoord en AZ ook meer lijn in het spel te herkennen valt. Er zijn dan ook steeds meer analisten die denken dat de Rotterdammers en eventueel de Alkmaarders titelfavoriet zijn voor dit seizoen.

Toch is er twijfel over de potentie van de spelers bij de vier voornaamste clubs. Tijdens de podcast Kick-Off wordt Driessen de vraag gesteld wie er potentie heeft om het ver te schoppen, om de top van de Premier League te halen. De norse journalist stelt dat enkele grote namen zondag niet thuisgaven. "Kees Smit, niet gezien. Van Meerdink verwacht je ook meer. Dest, nu de beste PSV'er, heeft het in de top niet gehaald. Spelers met enorme potentie, ik zie ze niet."

Driessen denkt dat Tsuyoshi Watanabe te oud is, terwijl hij nog twijfels heeft bij Givairo Read. Maar als hij toch iemand moet noemen... "De beste speler van deze vier op dit moment is gewoon Valente. Die heeft ideeën, die is creatief., weinig balverlies, diepte, hij maakt vuile meters én hij is goed en stevig in de duels." Vervolgens maakt de journalist van De Telegraaf de vergelijking met een collega op het Feyenoord-middenveld. "Timber, die is sterk en alles, maar die heeft niet het voetbalinzicht van Valente. Hij (Valente, red.) is voor mij de vlag op de modderschuit."