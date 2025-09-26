Zaakwaarnemer Hilgers haalt stevig uit: 'Leugens, riooljournalistiek!'

Mohammed Sinouh, de zaakwaarnemer van , is fel van leer getrokken. De belangenbehartiger van de FC Twente-verdediger hekelt de berichtgeving in de lokale media dat de verdediger te kennen zou hebben gegeven weg te willen bij FC Twente. Sinouh beticht ze dan ook van 'leugens' en rept zelfs over 'riooljournalistiek'.

Hilgers hoopte afgelopen zomer FC Twente te verruilen voor een andere club, maar zag op de slotdag van de Franse transfermarkt een streep gaan door een overgang naar Stade Brest. De Indonesisch international kwam uiteindelijk niet weg uit Enschede, waardoor FC Twente en Hilgers nog tot elkaar veroordeeld zijn. De Enschedese club wil vooralsnog geen gebruikmaken van zijn diensten, mede omdat de verdediger beschikt over een aflopend contract.

Daarnaast zou Hilgers zijn vertrekwens in een vroeg stadium al kenbaar hebben gemaakt aan FC Twente, waardoor de club doorschakelde naar andere opties. Technisch directeur Jan Streuer haalde met Stav Lemkin en Robin Pröpper, die na een jaar afwezigheid weer terugkeerde in Enschede, twee nieuwe centrale verdedigers. Bovendien zet de club verder in op Max Bruns en de zeventienjarige Ruud Nijstad, die wordt gezien als een groot talent.

Sinouh ontkracht echter dat Hilgers heeft gezegd wel te willen uit Enschede. "Ik wil even de feiten chronologisch op een rijtje zetten. Mees heeft NOOIT gezegd: ik wil weg! Ik krijg veel artikelen van mensen doorgestuurd. In de lokale pers stond zelfs dat Mees aan het einde van vorig seizoen afscheid heeft genomen van zijn ploeggenoten. Leugens. Riooljournalistiek, omdat je gewoon iets opschrijft zonder feiten te checken", haalt hij in Voetbal International uit naar de lokale media.

Volgens de zaakwaarnemer heeft ook niemand van de pers hem of Hilgers benadert met betrekking tot wederhoor. In gesprek met Geert-Jan Jakobs doet Sinouh dan ook eenmalig zijn verhaal. "Mees heeft aan het einde van vorig seizoen zijn ambitie uitgesproken naar de club en gezegd: als de kans zich voordoet zou ik deze zomer, na zoveel jaren bij FC Twente, wel een sportieve stap willen maken."

Hierbij trekt Sinouh de vergelijking met Kenneth Taylor van Ajax, van wie hij 'een vergelijkbare quote' zou hebben gelezen. "Sinds wanneer is het een doodzonde om als speler ambitieus te zijn?", vervolgt hij zijn relaas. "We moeten ook wel eerlijk tegen elkaar zijn. Hoe je het wendt of keert, de Eredivisie is voor elke talentvolle jonge speler een springplank naar de top-vijf van grote competities in Europa."

Sinouh haalt Vlap aan als voorbeeld

Sinouh stelt dat beide partijen momenteel in gesprek zijn over een nieuw contract voor Hilgers. "We zullen zien wat eruit gaat komen", is hij duidelijk. Jakobs vraagt vervolgens of het kamp-Hilgers 'principieel kan zijn', in het geval de verdediger niet meer aan het spelen toekomt. "Hij is ready om te spelen wanneer de trainer hem nodig heeft. Als jij mij zegt dat de club principieel zegt te zijn, dan is daarop mijn vraag: waarom is Michel Vlap dan niet zo behandeld afgelopen zomer ? Ik heb Anass Salah-Eddine bij Twente gehad. Die tekende een contract voor vier jaar, maar heeft het eerste halfjaar niet gespeeld omdat Gijs Smal alles speelde. En die liep ook uit zijn contract, en is transfervrij naar Feyenoord vertrokken…"

Niet spelen bij FC Twente heeft consequenties voor Hilgers

Dat Hilgers niet aan de bak komt heeft ook verdere gevolgen voor hem. Patrick Kluivert, bondscoach van Indonesië, heeft de rechtsbenige centrumverdediger namelijk niet opgeroepen voor de beslissende wedstrijden in de WK-kwalificatie. We willen hem de tijd en ruimte geven om zich te concentreren op zijn problemen bij de club", liet Arya Sinulingga, comitélid bij de Indonesische bond, daarover weten.