van FC Twente heeft een zware knieblessure opgelopen tijdens de training, dat meldt De Telegraaf zaterdagmiddag. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kruisbandblessure te gaan, een van de meest ingrijpende blessures voor een profvoetballer.

De jonge verdediger staat nu een operatie en een langdurige revalidatie van naar verwachting negen maanden te wachten.

De blessure komt voor Hilgers op een uiterst ongelukkig moment in zijn carrière. Dit seizoen heeft hij nog geen minuut gespeeld in een officieel duel voor FC Twente. De club weigerde hem op te stellen zolang hij zijn contract niet verlengde, wat leidde tot grote verontwaardiging bij de spelersvakbond VVCS. Zij beschouwen het als misbruik van de machtspositie van de club.

Transferpogingen en contractverlenging

Afgelopen zomer werd er nog rekening gehouden met een transfer voor de verdediger. Een beoogde verhuur aan het Franse Stade Brest liep echter stuk op tijdgebrek aan het einde van de transferwindow. Recent heeft de speler een nieuw voorstel tot contractverlenging van de club naast zich neergelegd.