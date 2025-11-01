Live voetbal 55

FC Twente krijgt vreselijk blessurenieuws te horen over Mees Hilgers

Mees Hilgers van FC Twente
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
1 november 2025, 15:59

Mees Hilgers van FC Twente heeft een zware knieblessure opgelopen tijdens de training, dat meldt De Telegraaf zaterdagmiddag. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kruisbandblessure te gaan, een van de meest ingrijpende blessures voor een profvoetballer.

De jonge verdediger staat nu een operatie en een langdurige revalidatie van naar verwachting negen maanden te wachten.

De blessure komt voor Hilgers op een uiterst ongelukkig moment in zijn carrière. Dit seizoen heeft hij nog geen minuut gespeeld in een officieel duel voor FC Twente. De club weigerde hem op te stellen zolang hij zijn contract niet verlengde, wat leidde tot grote verontwaardiging bij de spelersvakbond VVCS. Zij beschouwen het als misbruik van de machtspositie van de club.

Transferpogingen en contractverlenging

Afgelopen zomer werd er nog rekening gehouden met een transfer voor de verdediger. Een beoogde verhuur aan het Franse Stade Brest liep echter stuk op tijdgebrek aan het einde van de transferwindow. Recent heeft de speler een nieuw voorstel tot contractverlenging van de club naast zich neergelegd.

  Gisteren, 22:59
  Gisteren, 22:25
  Gisteren, 21:59
Mees Hilgers

Mees Hilgers
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 24 jaar (13 mei 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
0
0
2024/2025
Twente
26
1
2023/2024
Twente
28
0
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Sparta
10
-8
16
7
NEC
10
8
15
8
Twente
10
2
14
9
Utrecht
10
4
13
10
Go Ahead
10
1
13

Complete Stand

