Live voetbal

FC Twente bekomt van vroege schrik, mede dankzij drie assists Zerrouki

Bas Kuipers
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 oktober 2025, 22:55   Bijgewerkt: 23:06

FC Twente heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De ploeg van John van den Brom versloeg derdedivisionist Rohda Raalte met 1-4, na een verrassende en vroege 1-0 achterstand. Pas na rust kon Twente afstand nemen.

Het decor was er een uit een ouderwetse bekeravond: een vol sportpark Tijenraan, rood-gele sjaaltjes, vuurwerk en een enthousiast dweilorkest. Rohda begon onbevangen en kwam na een kwartier spelen op 1-0 via Ebi Willemsen, die verdediger Stav Lemkin eruit sprintte en beheerst afrondde. De Twentse fans hielden even de adem in, want de ploeg oogde nerveus en had moeite met het kunstgrasveld.

Artikel gaat verder onder video

Twente herstelde zich halverwege de eerste helft. Een inzet van Sam Lammers werd door een Rohda-verdediger in eigen doel gewerkt, waarna Bas Kuipers nog de paal raakte. Met 1-1 bij rust mocht Twente niet mopperen; de thuisploeg verdedigde compact en loerde scherp op de counter. Na de pauze nam de eredivisionist het heft in handen. Arno Verschueren kopte raak uit een vrije trap van Ramiz Zerrouki en even later zorgde Sondre Ørjasæter met zijn eerste Twente-treffer voor de 1-3. Het was zijn derde assist van de avond.

Rohda weigerde op te geven en claimde nog een penalty na hands van Robin Pröpper, maar scheidsrechter Rob Dieperink liet doorspelen – in deze bekerfase zonder VAR. In de slotfase besliste Kuipers alsnog het duel door de 1-4 binnen te werken.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ultieme vernedering voor Kuyt: 7-0 nederlaag in bekertoernooi tegen Willem II

Ultieme vernedering voor Kuyt: 7-0 nederlaag in bekertoernooi tegen Willem II

  • Gisteren, 22:08
  • Gisteren, 22:08
Etienne Vaessen van FC Groningen viert de 0-2 van Thom van Bergen tegen NAC Breda

FC Groningen verliest met Seuntjens op doel, zes stewards bewaken tien fans

  • Gisteren, 21:56
  • Gisteren, 21:56
Jasper Cillessen

Cillessen brengt acht reddingen bij comeback en voorkomt bekerblamage NEC

  • Gisteren, 20:42
  • Gisteren, 20:42
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

ROHDA - Twente

ROHDA Raalte
1 - 4
FC Twente
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: TOTO KNVB-Beker
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel