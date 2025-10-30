FC Twente bekomt van vroege schrik, mede dankzij drie assists Zerrouki

FC Twente heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van de KNVB Beker. De ploeg van John van den Brom versloeg derdedivisionist Rohda Raalte met 1-4, na een verrassende en vroege 1-0 achterstand. Pas na rust kon Twente afstand nemen.

Het decor was er een uit een ouderwetse bekeravond: een vol sportpark Tijenraan, rood-gele sjaaltjes, vuurwerk en een enthousiast dweilorkest. Rohda begon onbevangen en kwam na een kwartier spelen op 1-0 via Ebi Willemsen, die verdediger Stav Lemkin eruit sprintte en beheerst afrondde. De Twentse fans hielden even de adem in, want de ploeg oogde nerveus en had moeite met het kunstgrasveld.

Twente herstelde zich halverwege de eerste helft. Een inzet van Sam Lammers werd door een Rohda-verdediger in eigen doel gewerkt, waarna Bas Kuipers nog de paal raakte. Met 1-1 bij rust mocht Twente niet mopperen; de thuisploeg verdedigde compact en loerde scherp op de counter. Na de pauze nam de eredivisionist het heft in handen. Arno Verschueren kopte raak uit een vrije trap van Ramiz Zerrouki en even later zorgde Sondre Ørjasæter met zijn eerste Twente-treffer voor de 1-3. Het was zijn derde assist van de avond.

Rohda weigerde op te geven en claimde nog een penalty na hands van Robin Pröpper, maar scheidsrechter Rob Dieperink liet doorspelen – in deze bekerfase zonder VAR. In de slotfase besliste Kuipers alsnog het duel door de 1-4 binnen te werken.