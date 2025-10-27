FC Twente-aanvaller heeft Berry van Aerle weten te imponeren tijdens het duel met Ajax. De 21-jarige Noor speelde Ajax-verdediger bij vlagen helemaal tureluurs, zo constateerde hij.

De ploeg van trainer John van den Brom speelde in de eigen Grolsch Veste een waanzinnige eerste helft tegen Ajax. De Tukkers domineerden, maar mochten het zichzelf aanrekenen dat het slechts met een 1-0 tussenstand de kleedkamer ging opzoeken.

Artikel gaat verder onder video

Na rust kwam Ajax beter voor de dag en in een tijdsbestek van slechts zeven minuten kantelde het duel in het voordeel van de ploeg van trainer John Heitinga. Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts maakten alle drie een treffer en schoten Ajax daarmee op een 1-3 voorsprong. Ricky van Wolfswinkel deed vanaf elf meter nog wel wat terug, maar de zege kwam voor de Amsterdammers niet meer in gevaar.

Ondanks de nederlaag heeft FC Twente-speler Ørjasæter wel een plek verdiend in het elftal van de week van De Telegraaf. "Een uur en een kwartier lang speelde Ørjasæter zijn directe tegenstander zoek. Lucas Rosa moet er helemaal gek van geworden zijn", aldus Van Aerle. "Met acties binnendoor en buitenom droeg Ørjasæter ertoe bij dat FC Twente tegenstander Ajax van de mat speelde. Op een minuut of zeven na dan... De wrange les voor Ørjasæter en FC Twente is dat je in zo’n tijdsbestek een wedstrijd kunt verliezen."

Ørjasæter maakte afgelopen zomer voor naar verluidt zes miljoen euro de overstap van het Noorse Sarpsborg naar FC Twente. In het shirt van de Tukkers heeft de Noorse linksbuiten zich al gelijk ontpopt tot een van de smaakmakers die het publiek op de banken krijgt. Vooralsnog was de behendige rechtspoot in acht competitiewedstrijden goed voor twee assists. Een doelpunt heeft Ørjasæter echter nog niet weten te maken.