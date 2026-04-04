Jari De Busser kan droomtransfer maken naar Club Brugge

4 april 2026, 07:25
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Go Ahead Eagles-doelman Jari De Busser (26). Volgens Het Laatste Nieuws behoort De Busser tot de keepers die Blauw-Zwart intensief volgt, nu de Belgische topclub op zoek is naar een opvolger voor de 38-jarige Simon Mignolet, wiens contract deze zomer afloopt.

De zoektocht naar een nieuwe sluitpost is bij Club Brugge breed opgezet. De Busser is één van de profielen die nauwlettend worden gevolgd, maar het is nog onduidelijk of hij uiteindelijk daadwerkelijk de overstap naar België zal maken. Afgelopen winter werd De Busser nog concreet in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar volgens Rutger Vinke was de Belg niet te betalen voor de Rotterdammers.

Voor de doelman zelf zou een transfer een logische volgende stap zijn. Bij Go Ahead Eagles heeft hij zich in anderhalf seizoen ontwikkeld tot een van de dragende krachten van het team, met hoogtepunten zoals zijn rol in de bekerfinale en sterke prestaties in Europese wedstrijden. Zijn contract in De Adelaarshorst loopt nog één jaar door, zonder zicht op verlenging. Voor Go Ahead betekent dat, als de club een transfervergoeding wil ontvangen, de komende zomer cruciaal wordt.

De Busser kwam in 2021 transfervrij over van Lommel SK en had in België eerder ook een verleden bij Lierse SK en KAA Gent. Met zijn ervaring en solide optredens heeft hij zich inmiddels stevig op de kaart gezet, waardoor een vertrek naar een grotere competitie steeds realistischer lijkt.

➡️ Meer over Jari De Busser

Lees ook:
thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

  • Gisteren, 16:25
  • Gisteren, 16:25
  • 7
Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

  • za 4 april, 22:55
  • 4 apr. 22:55
  • 9
Leo Sauer

Drama voor Feyenoord: Leo Sauer heeft scheur in zijn hamstring

  • do 2 april, 08:05
  • 2 apr. 08:05
  • 6
Go Ahead Eagles
Team: Go Ahead
Leeftijd: 26 jaar (21 okt. 1999)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Go Ahead
29
0
2024/2025
Lommel
0
0
2024/2025
Go Ahead
16
0
2023/2024
Lommel
30
0

Stand Pro League 2025/2026

Pro League
GS
DS
PT
1
R. Union SG
31
34
36
2
Club Brugge
30
23
32
3
Sint-Truiden
31
11
29
4
Gent
30
6
23
5
Mechelen
30
2
23

