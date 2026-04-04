Club Brugge heeft zijn oog laten vallen op Go Ahead Eagles-doelman (26). Volgens Het Laatste Nieuws behoort De Busser tot de keepers die Blauw-Zwart intensief volgt, nu de Belgische topclub op zoek is naar een opvolger voor de 38-jarige Simon Mignolet, wiens contract deze zomer afloopt.

De zoektocht naar een nieuwe sluitpost is bij Club Brugge breed opgezet. De Busser is één van de profielen die nauwlettend worden gevolgd, maar het is nog onduidelijk of hij uiteindelijk daadwerkelijk de overstap naar België zal maken. Afgelopen winter werd De Busser nog concreet in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar volgens Rutger Vinke was de Belg niet te betalen voor de Rotterdammers.

Voor de doelman zelf zou een transfer een logische volgende stap zijn. Bij Go Ahead Eagles heeft hij zich in anderhalf seizoen ontwikkeld tot een van de dragende krachten van het team, met hoogtepunten zoals zijn rol in de bekerfinale en sterke prestaties in Europese wedstrijden. Zijn contract in De Adelaarshorst loopt nog één jaar door, zonder zicht op verlenging. Voor Go Ahead betekent dat, als de club een transfervergoeding wil ontvangen, de komende zomer cruciaal wordt.

De Busser kwam in 2021 transfervrij over van Lommel SK en had in België eerder ook een verleden bij Lierse SK en KAA Gent. Met zijn ervaring en solide optredens heeft hij zich inmiddels stevig op de kaart gezet, waardoor een vertrek naar een grotere competitie steeds realistischer lijkt.