'Robert van Overdijk mogelijk opvolger van Alex Kroes bij Ajax, hij is enorm hot'

Robert van Overdijk wordt mogelijk de nieuwe algemeen directeur bij Ajax. Volgens sportverslaggever Jaap de Groot heeft AZ verregaande interesse, maar zouden de Amsterdammers door de schorsing van Alex Kroes ook naar zijn handtekening willen hengelen.

Eerder op dinsdag werd bekend dat Ajax Alex Kroes heeft geschorst, nadat de recent aangestelde algemeen directeur aandelen in de club bleek te hebben gekocht, kort voordat bekend werd dat hij bij Ajax aan de slag zou gaan. Volgens De Groot is Van Overdijk in beeld om Kroes op te volgen. “Zijn naam wordt serieus overwogen als Alex Kroes weg zou gaan”, vertelt de journalist bij BNR.

Artikel gaat verder onder video

De Groot legt ook even uit wie de man in kwestie is en wat hij tot dusver bereikt heeft. “Robert van Overdijk is de huidige directeur van het circuit van Zandvoort, die met een budget van honderd miljoen elke jaar de Grand Prix van Nederland organiseert. In twee, drie jaar tijd heeft hij Zandvoort toch winstgevend gemaakt.”

De journalist lijkt zelf een beetje verbaasd over het feit dat zoveel voetbalclubs naar verluidt interesse in Van Overdijk hebben. “Die Van Overdijk lijkt enorm hot te zijn. Zijn naam wordt nergens genoemd, maar hij is eerste kandidaat bij Willem II, hij was de belangrijkste kandidaat bij FC Twente, bij AZ is hij in beeld om naast Merijn Zeeman te werken.” Van Overdijk zou een plan B zijn voor het in crisis verkerende Ajax, hoorde De Groot van bronnen binnen Ajax.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Michael van Praag is spijkerhard voor Alex Kroes wegens plegen van vermeend strafbaar feit

Michael van Praag reageert op het nieuws rondom Alex Kroes, die door de Raad van Commissarissen van Ajax per direct geschorst is.