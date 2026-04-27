Voetbalfan spreekt Máxima aan: 'Durf je dit ook tegen Willem-Alexander te zeggen?'

27 april 2026, 13:29
Koningin Maxima en prinses Alexia
Foto: © NOS
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Tijdens de Koningsdag-festiviteiten in Dokkum ging het maandagmiddag kort over voetbal. Een jongen in het publiek sprak met koningin Máxima over hun gedeelde voorliefde voor Feyenoord.

De jongen stond langs het hek naast een meisje, dat tegen de NOS zei: “Máxima is dus voor Feyenoord. Ze hadden hele gesprekken net.” De jongen, Levi, beaamde dat. “Ja, ik zei dat ze voor Feyenoord was, dat ben ik ook.”

“Ze vroeg of ik durfde om dat tegen haar man te zeggen. Maar die was net weg”, verwees Levi naar koning Willem-Alexander. “Dat was wel jammer, maar het was voor de rest heel leuk. We hebben een foto kunnen maken en iedereen een boks gegeven. Helemaal geweldig.”

In 2023 passeerde voetbal ook al de revue op Koningsdag. Toen vierde Willem-Alexander zijn verjaardag in Rotterdam, en erkende hij dat Feyenoord toen de landstitel verdiende. Van de koning is bekend dat hij supporter is van Ajax.

Een jonge voetbalfan spreekt koningin Máxima aan over Feyenoord
© NOS

  • Gisteren, 13:25
Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
31
23
58
3
NEC
31
24
55
4
Ajax
31
22
54
5
Twente
31
19
54

