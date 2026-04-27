Voetbalfan spreekt Máxima aan: 'Durf je dit ook tegen Willem-Alexander te zeggen?'

Tijdens de Koningsdag-festiviteiten in Dokkum ging het maandagmiddag kort over voetbal. Een jongen in het publiek sprak met koningin Máxima over hun gedeelde voorliefde voor Feyenoord.

De jongen stond langs het hek naast een meisje, dat tegen de NOS zei: “Máxima is dus voor Feyenoord. Ze hadden hele gesprekken net.” De jongen, Levi, beaamde dat. “Ja, ik zei dat ze voor Feyenoord was, dat ben ik ook.”

“Ze vroeg of ik durfde om dat tegen haar man te zeggen. Maar die was net weg”, verwees Levi naar koning Willem-Alexander. “Dat was wel jammer, maar het was voor de rest heel leuk. We hebben een foto kunnen maken en iedereen een boks gegeven. Helemaal geweldig.”

In 2023 passeerde voetbal ook al de revue op Koningsdag. Toen vierde Willem-Alexander zijn verjaardag in Rotterdam, en erkende hij dat Feyenoord toen de landstitel verdiende. Van de koning is bekend dat hij supporter is van Ajax.