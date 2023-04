Willem-Alexander: 'Feyenoord is het enige team dat de landstitel verdient'

Koning Willem-Alexander vindt dat Feyenoord de landstitel verdient. De vorst viert zijn verjaardag donderdag in Rotterdam en werd daar gevraagd naar zijn ontboezeming dat hij een supporter van Ajax is.

De NOS vroeg aan Willem-Alexander of zijn recente uitspraak wel zo slim was. "Als ik het over zes maanden weer zeg, staat het weer op de voorpagina", reageerde Willem-Alexander. "Ik wil niets jinxen, dus ik ga nog niemand feliciteren, maar er is maar één team dat het verdient om dit jaar Nederlands kampioen te worden. En als je Nederlands kampioen bent, ben je ook mijn kampioen."

Willem-Alexander liep tijdens zijn route nog langs een groepje supporters van Feyenoord. "Hee Alex, Feyenoord is de beste", stond op een kartonnen bord waar zowel Máxima als Willem-Alexander langs liepen. De koning riep toen ook al: "De Nederlands kampioen is ook mijn kampioen, absoluut."

