Hij speelde nog geen seizoen in de basis in de Keuken Kampioen Divisie, maar toch durfde sc Heerenveen het aan. De Friezen haalden (22) transfervrij naar het Abe Lenstra Stadion. Inmiddels is hij binnen een paar maanden op de achtergrond uitgegroeid tot de grootste revelatie binnen de ploeg van Robin Veldman.

Willemsen doorliep de volledige jeugdopleiding van De Graafschap en brak vorig seizoen definitief door in Doetinchem. Toen hij eenmaal basisspeler was, verdween hij niet meer uit het elftal van trainer Marinus Dijkhuizen. Opvallend was vooral zijn rust aan de bal. Willemsen beschikt over een uitstekende pass en had daardoor een belangrijke rol in de opbouw. Hij schuwt de fysieke duels niet, heeft voldoende lengte en is een intelligente verdediger die betrouwbaar overkomt. Bovendien is hij linksbenig: een profiel dat centraal achterin schaars is en daardoor ook zeer gewild.

Artikel gaat verder onder video

Wat hem daarnaast onderscheidt, is zijn coachende vermogen. Ondanks zijn jonge leeftijd was Willemsen verbaal nadrukkelijk aanwezig in de laatste linie van De Graafschap. Die natuurlijke leidersrol bleef niet onopgemerkt: in de slotfase van het seizoen kreeg hij van Dijkhuizen de aanvoerdersband om de arm.

Heerenveen volgde zijn ontwikkeling nauwlettend. Technisch directeur Johan Hansma wist dat Willemsens contract afliep en zag de ruimte om toe te slaan. Door zijn snelle ontwikkeling was het voor De Graafschap niet langer mogelijk om de verbintenis open te breken. Heerenveen handelde doortastend en troefde onder meer Sparta Rotterdam af.

Een half jaar later blijkt die inschatting van de Friese club goed te zijn geweest. Willemsen begon het seizoen nog als wisselspeler onder Robin Veldman, maar kreeg gaandeweg steeds meer minuten. Hij won het vertrouwen van de technische staf en sindsdien is de 22-jarige student filosofie niet meer weg te denken uit de basis.

Opvallend is hoe moeiteloos Willemsen zich aanpast aan de Eredivisie. Ondanks dat het tempo en de kwaliteit in deze competitie een stuk hoger liggen, houdt hij zich staande en oogt hij als een volwassen centrale verdediger. Daarnaast voegt hij ook echt iets nieuws toe aan de verdediging van Heerenveen. jarenlang miste de club verdedigers die de opbouw konden verzorgen, maar met Willemsen is iemand gevonden wiens passing tot zijn grootste kwaliteiten behoort. Precies wat Heerenveen nodig had.

Foppe de Haan stelde eerder al dat hij Willemsen niet meer uit het hart van de verdediging zou halen. Ook Gerald Sibum sprak recent lovend in de podcast van Omroep Abe: “Hij heeft zich enorm ontwikkeld. Hij is stabiel, doet geen gekke dingen en heeft fysiek alle voorwaarden.”

Het werk van de scouting van Heerenveen mag worden geprezen. Met de snelle ontwikkeling die Willemsen in anderhalf jaar bij De Graafschap en Heerenveen heeft doorgemaakt, kan hij de Friese club veel opleveren. Op sportief, maar ook op financieel vlak.