Droomrentree voor Frenkie de Jong bij Barcelona, maar Hansi Flick plaatst kanttekening

maakte zaterdagavond na bijna twee maanden blessureleed zijn rentree voor Barcelona. De Oranje-international beleefde een prachtige rentree, maar Hansi Flick trapt voorlopig op de rem.

De Jong kwam op 22 februari voor het laatst in actie voor Barcelona. De middenvelder stond sindsdien aan de kant met een hamstringblessure en miste daardoor onder meer de oefenwedstrijden van het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Ecuador.

De Jong maakte zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Espanyol (4-1 overwinning) echter zijn rentree. De voormalig Ajacied loste Fermín López in de 84ste minuut af en bekroonde zijn terugkeer met een fraaie assist.

De Jong dook in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd op in de zestien van Espanyol en wist de bal uiteindelijk af te leveren op Marcus Rashford, die knap raak volleerde.

De rentree van De Jong is op de eerste plaats goed nieuws voor Barcelona. De Catalanen stevenen in LaLiga ogenschijnlijk eenvoudig af op de landstitel, de voorsprong op achtervolger Real Madrid bedraagt met nog zeven speelrondes voor de boeg liefst negen punten, maar staan in de Champions League op de rand van de afgrond.

Barcelona verloor het eerste duel met Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League afgelopen woensdag met 0-2, door doelpunten van Julián Alvarez en Alexander Sørloth. De ploeg van Flick heeft derhalve aanstaande dinsdag in de return een klein wonder nodig om door te stoten naar de halve finales van het miljardenbal.

De rentree van De Jong lijkt zodoende precies op het juiste moment te komen voor Barcelona, maar Flick plaatste zaterdag na de wedstrijd tegen Espanyol een kanttekening. “We zullen zien of hij dinsdag kan starten. We hebben nog twee extra dagen. Frenkie toonde zijn kwaliteit toen hij erin kwam, maar ik ben er niet zeker van of hij meer dan 45 of 60 minuten kan spelen”, zei de Duitse oefenmeester op een persconferentie.

De terugkeer van De Jong is in elk geval goed nieuws voor Oranje. De middenvelder is normaal gesproken een zekerheidje in het elftal van bondscoach Ronald Koeman en lijkt met nog 61 dagen tot de start van het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico precies op tijd fit.