Wout Weghorst kan naar Duitsland en twijfelt over FC Twente

14 april 2026, 07:48
Wout Weghorst op de reservebank van het Nederlands elftal
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Een transfer van Wout Weghorst naar FC Twente lijkt absoluut nog geen uitgemaakte zaak. Voetbal International-verslaggever Geert-Jan Jakobs meldt dat de boomlange spits van Ajax twijfelt, waardoor zijn toekomst onzeker blijft.

Dat vertelt de clubwatcher van de Tukkers in een video-item van Voetbal International: "Je hoort er verschillende berichten over. Een tijd terug hoorde ik dat het daadwerkelijk zou gebeuren, alleen nu hoor je bij mensen van Twente en rond Weghorst dat hij er ook wel een beetje over twijfelt over wat hij nou precies gaat doen. Dus ik weet niet of het een uitgemaakte zaak is dat hij naar Twente komt. Dat is nu minder zeker dan een maand geleden."

FC Twente is inmiddels niet meer de enige club die wordt genoemd. Meer clubs hopen van zijn situatie te profiteren: "Er zijn ook buitenlandse clubs die hem willen halen. Misschien gaat hij, door al het gedoe rondom zijn persoon, toch liever naar een andere competitie. Schalke 04 hoorde ik laatst", zegt Jakobs. "Daar zou hij in beeld zijn, net als bij andere Europese clubs. Schalke is bovendien dicht bij huis, wat een mooie oplossing zou zijn."

Schalke 04, of toch Benfica?

Mocht Weghorst voor Schalke 04 kiezen, dan komt hij volgend seizoen vermoedelijk uit in de Bundesliga. De club, waar Youri Mulder technisch directeur is, is hard op weg naar promotie. Een andere optie is het Portugese Benfica; volgens Het Parool houdt die club de ontwikkelingen rondom Weghorst nauwlettend in de gaten.

Mocht hij naar Duitsland gaan, dan is Schalke '04 zeker een zéér goede optie. Kan haast niet beter!!

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51
6
AZ
30
7
48
7
Utrecht
30
13
44

