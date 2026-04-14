Een transfer van Wout Weghorst naar FC Twente lijkt absoluut nog geen uitgemaakte zaak. Voetbal International-verslaggever Geert-Jan Jakobs meldt dat de boomlange spits van Ajax twijfelt, waardoor zijn toekomst onzeker blijft.
Dat vertelt de clubwatcher van de Tukkers in een video-item van Voetbal International: "Je hoort er verschillende berichten over. Een tijd terug hoorde ik dat het daadwerkelijk zou gebeuren, alleen nu hoor je bij mensen van Twente en rond Weghorst dat hij er ook wel een beetje over twijfelt over wat hij nou precies gaat doen. Dus ik weet niet of het een uitgemaakte zaak is dat hij naar Twente komt. Dat is nu minder zeker dan een maand geleden."
FC Twente is inmiddels niet meer de enige club die wordt genoemd. Meer clubs hopen van zijn situatie te profiteren: "Er zijn ook buitenlandse clubs die hem willen halen. Misschien gaat hij, door al het gedoe rondom zijn persoon, toch liever naar een andere competitie. Schalke 04 hoorde ik laatst", zegt Jakobs. "Daar zou hij in beeld zijn, net als bij andere Europese clubs. Schalke is bovendien dicht bij huis, wat een mooie oplossing zou zijn."
Mocht Weghorst voor Schalke 04 kiezen, dan komt hij volgend seizoen vermoedelijk uit in de Bundesliga. De club, waar Youri Mulder technisch directeur is, is hard op weg naar promotie. Een andere optie is het Portugese Benfica; volgens Het Parool houdt die club de ontwikkelingen rondom Weghorst nauwlettend in de gaten.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
