Johan Derksen heeft het gehad met Wout Weghorst. Het verongelijkte gedrag van de spits na zijn wissel tegen FC Twente heeft voor grote ergernis gezorgd bij de analist van Vandaag Inside.

Weghorst speelde een hoofdrol in Amsterdam. Hij scoorde een fraaie goal, maar na zeventig minuten had Ajax-coach Óscar García genoeg gezien. Hij haalde Weghorst bij een 1-1 tussenstand naar de kant ten faveure van Don-Angelo Konadu. Weghorst was daar overduidelijk niet van gediend: de Oranje-international keek verbaasd naar de zijkant en leek 'hè?' te roepen.

Weghorst liep vervolgens met veel misbaar en een ontevreden gezicht naar de kant. Bij het verlaten van het veld gaf hij teammanager Jan Siemerink nog een hand, maar toen hij García tegenkwam, hield hij zijn armen demonstratief langs het lichaam. De Ajax-trainer sloeg vervolgens een arm om Weghorst heen, waarna de spits uiteindelijk toch zijn linkerarm om diens middel sloeg.

Drie weken op de bank?

"Ik heb mij ontzettend geërgerd aan Wout Weghorst", reageert Derksen in Vandaag Inside na het zien van de wedstrijd. "Hij heeft een soort hoogmoedswaanzin. Hij schopte er één bal in, een goede voorzet rondde hij af. Alleen verder speelde hij geen enkele rol. En dan wordt hij gewisseld en dan trekt hij een gezicht van: hoe kan je dat nou doen, de beste speler eraf halen. Als ik de trainer was, dan zou ik hem de eerste drie weken niet meer opstellen", zo luidt het advies van de analist aan García.