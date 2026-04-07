FC Twente krijgt concurrentie in de strijd om de handtekening van . Volgens Het Parool heeft namelijk ook het Benfica van José Mourinho interesse in de spits van Ajax. Het contract van Weghorst loopt deze zomer af, dus kan hij transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Weghorst streek in de zomer van 2024 neer bij Ajax, maar na twee seizoenen in Amsterdam lijkt er komende zomer een einde te komen aan het dienstverband van de spits. Zijn contract loopt namelijk af en het ligt in de lijn der verwachting dat dit niet zal worden verlengd. Daardoor kan hij komende zomer transfervrij overstappen naar een andere club.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen periode werd Weghorst veelvuldig genoemd als optie voor FC Twente, de club waar hij in 2024 ook uitgebreid mee flirtte voordat hij naar Ajax ging. Woensdag meldde Tijmen van Wissing van RTV Oost dat Weghorst zeker een kandidaat is om naar de Grolsch Veste te komen. Daarnaast zou de spits zelf ook open staan voor een stap naar de regio waarin hij is opgegroeid.

Volgens Het Parool is Twente echter niet de enige club die denkt aan de komst van de 51-voudig international. “Ik hoorde dat ook enkele buitenlandse clubs in hem geïnteresseerd zijn, waaronder Benfica”, schrijft Jop van Kempen in de Amsterdamse krant. “Daar is José Mourinho nu trainer. Wout en José, dat lijkt me een heerlijke combinatie.”