Live voetbal

Naast FC Twente ook Benfica geïnteresseerd in Wout Weghorst

7 april 2026, 13:10
Wout Weghorst AZ Ajax
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

FC Twente krijgt concurrentie in de strijd om de handtekening van Wout Weghorst. Volgens Het Parool heeft namelijk ook het Benfica van José Mourinho interesse in de spits van Ajax. Het contract van Weghorst loopt deze zomer af, dus kan hij transfervrij op zoek naar een nieuwe club.

Weghorst streek in de zomer van 2024 neer bij Ajax, maar na twee seizoenen in Amsterdam lijkt er komende zomer een einde te komen aan het dienstverband van de spits. Zijn contract loopt namelijk af en het ligt in de lijn der verwachting dat dit niet zal worden verlengd. Daardoor kan hij komende zomer transfervrij overstappen naar een andere club.

Artikel gaat verder onder video

De afgelopen periode werd Weghorst veelvuldig genoemd als optie voor FC Twente, de club waar hij in 2024 ook uitgebreid mee flirtte voordat hij naar Ajax ging. Woensdag meldde Tijmen van Wissing van RTV Oost dat Weghorst zeker een kandidaat is om naar de Grolsch Veste te komen. Daarnaast zou de spits zelf ook open staan voor een stap naar de regio waarin hij is opgegroeid.

Volgens Het Parool is Twente echter niet de enige club die denkt aan de komst van de 51-voudig international. “Ik hoorde dat ook enkele buitenlandse clubs in hem geïnteresseerd zijn, waaronder Benfica”, schrijft Jop van Kempen in de Amsterdamse krant. “Daar is José Mourinho nu trainer. Wout en José, dat lijkt me een heerlijke combinatie.”

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

thump top 5

Race voor CL-voetbal: resterende programma's van Feyenoord, NEC, Twente en Ajax

PEC Zwolle-fans met gezichtsbedekking

Aftrap bij IJsselderby Go Ahead - PEC Zwolle, 100 minuten later dan gepland

Youri Baas Ajax FC Twente

Twente wint in Amsterdam, Ajax ziet CL-ticket uit het zicht verdwijnen

1 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Wout Weghorst

Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
23
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48
6
AZ
29
4
45
7
Heerenveen
29
6
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws