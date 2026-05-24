Ajax-fans verbijsterd in eerste minuten tegen Utrecht: 'Ze leren het nooit'

24 mei 2026, 12:40
Lucas Rosa van Ajax
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Supporters van Ajax reageren verbijsterd op de verdedigende strategie bij hoekschoppen in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. De kopsterke Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn moet daarbij van scoren worden afgehouden door de aanmerkelijk kleinere Lucas Rosa.

Van der Hoorn (34) heeft met zijn 1.90 meter zijn lengte mee en bewijst ook dit seizoen meermaals zijn meerwaarde bij standaardsituaties. De oud-speler van Ajax was op 10 mei jongstleden nog met het hoofd trefzeker tegen de Amsterdammers, die in de eigen Johan Cruijff ArenA daardoor met 1-2 ten onder gingen. Afgelopen donderdag droeg Van der Hoorn met opnieuw een rake kopbal bij aan de zege op sc Heerenveen in de halve finales van de play-offs (3-2).

In de eindstrijd tussen Ajax en FC Utrecht kregen de Domstedelingen al in de openingsminuten twee hoekschoppen. Daarbij viel op dat Van der Hoorn werd gedekt door Rosa. De linksback is met een lengte van 1.77 meter toch aanmerkelijk korter dan de Utrechtse captain. Utrecht werd dan ook gelijk gevaarlijk: een eerste doelpoging kon door Jorthy Mokio van de lijn worden gehaald; even later kopte Van der Hoorn maar net naast het doel van Maarten Paes.

Op X reageren kijkers verbaasd op de verdedigende strategie die Ajax bij hoekschoppen hanteert. "Rosa op Van der Hoorn, ze leren het nooit", schrijft iemand. "Dit moet wel een hele domme coach zijn. Wachten op een kopdoelpunt." Een tweede fan ziet de bui ook al hangen: "Na dit seizoen er dertig keer ingetrapt te zijn gewoon weer. Mijn god wat een tactisch gepruts."

Ajax gaat in deze fase te makkelijk spelen geven te veel weg

Ajax gaat in deze fase te makkelijk spelen geven te veel weg

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Mike van der Hoorn

Mike van der Hoorn
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 33 jaar (15 okt. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
30
3
2024/2025
Utrecht
31
3
2023/2024
Utrecht
22
1
2022/2023
Utrecht
26
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

