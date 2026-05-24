Supporters van Ajax reageren verbijsterd op de verdedigende strategie bij hoekschoppen in de finale van de play-offs tegen FC Utrecht. De kopsterke Utrecht-aanvoerder moet daarbij van scoren worden afgehouden door de aanmerkelijk kleinere .

Van der Hoorn (34) heeft met zijn 1.90 meter zijn lengte mee en bewijst ook dit seizoen meermaals zijn meerwaarde bij standaardsituaties. De oud-speler van Ajax was op 10 mei jongstleden nog met het hoofd trefzeker tegen de Amsterdammers, die in de eigen Johan Cruijff ArenA daardoor met 1-2 ten onder gingen. Afgelopen donderdag droeg Van der Hoorn met opnieuw een rake kopbal bij aan de zege op sc Heerenveen in de halve finales van de play-offs (3-2).

In de eindstrijd tussen Ajax en FC Utrecht kregen de Domstedelingen al in de openingsminuten twee hoekschoppen. Daarbij viel op dat Van der Hoorn werd gedekt door Rosa. De linksback is met een lengte van 1.77 meter toch aanmerkelijk korter dan de Utrechtse captain. Utrecht werd dan ook gelijk gevaarlijk: een eerste doelpoging kon door Jorthy Mokio van de lijn worden gehaald; even later kopte Van der Hoorn maar net naast het doel van Maarten Paes.

Op X reageren kijkers verbaasd op de verdedigende strategie die Ajax bij hoekschoppen hanteert. "Rosa op Van der Hoorn, ze leren het nooit", schrijft iemand. "Dit moet wel een hele domme coach zijn. Wachten op een kopdoelpunt." Een tweede fan ziet de bui ook al hangen: "Na dit seizoen er dertig keer ingetrapt te zijn gewoon weer. Mijn god wat een tactisch gepruts."