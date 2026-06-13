Live voetbal 1

Brazilië - Marokko op tv: hier kijk je live naar de WK-wedstrijd

13 juni 2026, 21:43
Brazilie tegen Marokko is op tv te zien
Foto: © Realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

In de nacht van zaterdag op zondag treffen Brazilië en Marokko elkaar op het WK 2026. In het MetLife Stadium in East Rutherford nemen de twee favorieten uit Groep C het om 00.00 uur tegen elkaar op. De wedstrijd wordt live op tv uitgezonden, maar op welke zender?.

Brazilië - Marokko op NPO 1

De wedstrijd tussen Brazilië en Marokko is live te zien op NPO1. Er wordt uitgebreid voorbeschouwd en nabeschouwd met Ibrahim Afellay, Zakaria Aboukhlal en Leonne Stentler, onder leiding van presentator Gert van 't Hof.

Gratis livestream Brazilië - Marokko

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Wie niet over een tv beschikt, kan ook een gratis livestream van de wedstrijd volgen. De wedstrijd is via deze livestream te zien.

Mogelijke opponent Oranje

Brazilië en Marokko zijn ingedeeld in Groep C, samen met Schotland en Haïti, die elkaar om 03.00 uur treffen. Als het Nederlands elftal in Groep F eerste of tweede wordt, wacht in de zestiende finale een ontmoeting met een land uit Groep C.

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Brazilië - Marokko

00:00
Wordt gespeeld op 14 jun. 2026
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep C
GS
DS
PT
1
Brazilië
0
0
0
2
Marokko
0
0
0
3
Haïti
0
0
0
4
Schotland
0
0
0

Complete Stand

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