Live voetbal

Australië - Turkije op tv: hier kijk je live naar de WK-wedstrijd

13 juni 2026, 22:36
Australie - Turkije
Foto: © Realtimes
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Voor Turkije begint het WK zondagochtend. Om 06.00 uur Nederlandse tijd wacht een wedstrijd tegen Australië in het stadion BC Place in Vancouver. De wedstrijd wordt live op tv uitgezonden, maar op welke zender?.

Australië - Turkije op NPO 1

De wedstrijd tussen Australië en Turkije is live te zien op NPO1.

Gratis livestream Australië - Turkije

Wie niet over een tv beschikt, kan ook een gratis livestream van de wedstrijd volgen. De wedstrijd is via deze livestream te zien.

Situatie in Groep D

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Australië en Turkije zijn ingedeeld in Groep D, samen met de Verenigde Staten en Paraguay, die elkaar vrijdagnacht al troffen. De VS won met 4-1 en kende zo een uitstekende start. Australië en Turkije hopen ook op hun eerste punten.

Wat verwacht je van Australië - Turkije?

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Australië - Turkije

06:00
Vandaag om 06:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep D
GS
DS
PT
1
Veren. Staten
1
3
3
2
Turkije
0
0
0
3
Australië
0
0
0
4
Paraguay
1
-3
0

Complete Stand

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