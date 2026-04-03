Nog 16 WK-zekerheidjes bij Oranje: deze spelers moeten de zomer vrijhouden

Over 72 dagen speelt Oranje de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. De komende maanden geven we in Dossier Oranje met regelmaat een update over de staat van het Nederlands elftal. Welke spelers zijn zeker van WK-deelname, wie moet zich zorgen maken en hoe staat het met de blessures?

Wie zijn er zeker van het WK?

Op 11 juni barst in Canada, de Verenigde Staten en Mexico het grootste wereldkampioenschap voetbal ooit los. Een recordaantal van 48 deelnemers - waaronder Nederland - strijdt in 104 wedstrijden in een tijdsbestek van veertig dagen om de felbegeerde trofee. Nederland mag 26 spelers meenemen naar het eindtoernooi. In december liet bondscoach Ronald Koeman weten dat hij ’20 à 21’ namen al heeft ingevuld.

Vorige maand streepten we Mark Flekken en Matthijs de Ligt al weg als zekerheidjes. Dat blijft zo: Flekken bewees zichzelf geen goede dienst door een penalty te veroorzaken in het oefenduel met Ecuador, en De Ligt blijft last houden van zijn rugblessure. Ook Justin Kluivert is al lang geen zekerheid meer. Er is nog altijd geen duidelijkheid over een mogelijke terugkeer na zijn knieoperatie in januari. Op dit moment hebben de volgende zestien spelers goede papieren om een vliegticket naar de Verenigde Staten te mogen boeken.

Keepers: Bart Verbruggen en Robin Roefs

Verdedigers: Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong, Jurriën Timber, Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven

Middenvelders: Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch en Xavi Simons

Aanvallers: Memphis Depay, Wout Weghorst, Cody Gakpo en Donyell Malen

Wie zagen hun WK-kansen stijgen?

We schreven een maand geleden dat Justin Bijlow weer in beeld kon komen bij Oranje, en de doelman van Genoa werd inderdaad geselecteerd voor de oefencampagne van maart. Speelminuten kreeg hij niet, maar de WK-kansen van Bijlow zijn gestegen.

Dan de verdediging. Jorrel Hato, die na een zeer moeizame start van het seizoen eindelijk weer speeltijd krijgt bij Chelsea, mocht een kwartiertje meedoen tegen Ecuador. Stefan de Vrij keerde terug in het Nederlands elftal, nadat hij in november werd gepasseerd, en kwam in beide oefenduels in actie.

Op het middenveld debuteerde Kees Smit in het Nederlands elftal en kreeg ook Luciano Valente minuten, ondanks zijn mindere vorm bij Feyenoord. Een goed teken voor de twee Eredivisie-spelers. Toch zullen zij zich de komende maanden moeten blijven bewijzen, om te mogen dromen van het WK.

Tot slot de voorste linie. Brian Brobbey zat na een jaar weer eens bij de selectie en kwam in beide duels in actie. Hij maakte geen onuitwisbare indruk, maar dat gold voor heel het team. Voor het duel met Ecuador liet Koeman zich ontvallen dat hij Brobbey ziet als bruikbare speler tegen fysiek sterke ploegen.

De bondscoach zou verder Crysencio Summerville hebben opgeroepen als hij fit was geweest, zo liet hij bij aanvang van de interlandperiode weten. Dat is een signaal dat Summerville serieus in beeld is en nog alle kans heeft om een WK-ticket veilig te stellen in de komende maanden.

Wie zijn voorlopig afgehaakt?

Voor een aantal spelers is het WK nu heel ver weg. Joël Drommel (Sparta Rotterdam) en Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ) werden even genoemd als mogelijke doelmannen, maar het is onwaarschijnlijk dat zij er nog bij worden gehaald.

Joey Veerman lijkt zich ook geen illusies meer te hoeven maken. Koeman heeft gebeld met de spelmaker van PSV. "Ik heb hem verteld dat hij niet keuze nummer 1 of nummer 2 is. Het is in eerste instantie een voetbalkwestie, maar het karakter van Joey is anders."

Koeman heeft verder niet van de gelegenheid gebruikgemaakt om Wouter Burger aan het Nederlands elftal te laten ruiken, dus de sleutelspeler van TSG Hoffenheim zal waarschijnlijk niet meereizen naar de Verenigde Staten. Spelers als Kenneth Taylor (Lazio), Ian Maatsen (Aston Villa), Ernest Poku (Bayer Leverkusen), Sam Beukema (Napoli), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion) en Sven Botman (Newcastle United) hebben de afgelopen weken eveneens onvoldoende indruk gemaakt op de bondscoach.

Quilindschy Hartman behoorde in november nog tot de selectie van het Nederlands elftal, maar haakte toen wegens ziekte af. Sindsdien zijn zijn WK-kansen alleen maar afgenomen. Waar de linksback in de eerste seizoenshelft nog basisspeler was, komt hij in het nieuwe kalenderjaar amper in actie. Vorige maand speelde Hartman pas zijn eerste Premier League-duel van 2026.

Mexx Meerdink had goede papieren bij Oranje. Hij werd in oktober 2025 voor het eerst opgeroepen vanwege zijn sterke prestaties bij AZ, maar een debuut bleef uit door een blessure. Die langdurige lieskwetsuur heeft zijn ontwikkeling flink geremd.

Hoe staat het met de blessures?

Er kwam een blessure bij in de interlandperiode: Jeremie Frimpong viel uit tegen Ecuador. Hij lijkt een periode uit de roulatie te zijn. Matthijs de Ligt, Jurriën Timber, Frenkie de Jong en Memphis Depay konden al niet opgeroepen worden door Koeman voor de interlands tegen Noorwegen en Ecuador

De Ligt kampt met een rugblessure en het is niet duidelijk wanneer hij terugkeert. Vorige week meldde The Sun dat de verdediger dit seizoen nog in actie hoopt te kunnen komen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat hij op tijd wedstrijdritme opbouwt richting het WK.

De Jong liep eind februari een hamstringblessure op. De middenvelder van FC Barcelona ontbreekt zaterdag waarschijnlijk in de competitiewedstrijd tegen Atlético Madrid. Hij trainde donderdag niet mee met de spelersgroep. Barcelona probeert hem fit te krijgen voor de Champions League-wedstrijd van volgende week woensdag, ook tegen Atlético

Robin Roefs, Justin Kluivert, Emmanuel Emegha, Sem Steijn en Givairo Read kampen met uiteenlopende blessures. Voor Jayden Addai is het doek zelfs al gevallen: zijn gescheurde achillespees betekent het einde van zijn seizoen en daarmee ook van zijn WK-droom. Daarentegen speelde Guus Til op 22 maart zijn eerste wedstrijd voor PSV in 37 dagen.